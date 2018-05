Om en månad är det avspark i fotbolls-VM i Ryssland. Sverige spelar sin första match mot Sydkorea den 18 juni. I dag presenterade förbundskapten Janne Andersson vilka 23 spelare som ingår i VM-truppen och samtidigt lanserades även VM-låten för 2018 som heter "Vi är bäst när det gäller" som framförs av Per Gessle och Linnea Henriksson.

.....

Vid samtliga fotbolls-VM som Sveriges herrlandslag har deltagit i sedan 1990 har en officiell VM-låt gjorts. Den mest kända VM-låten är tveklöst "När vi gräver guld i USA" från 1994 med GES (Glenmark, Eriksson, Strömstedt), till stor del beroende på succésommaren som slutade med att Sverige tog VM-brons – en av Sveriges största fotbollsframgångar någonsin.

1990 gjorde humorgruppen Galenskaparna och After Shave VM-låten "Ciao Ciao Italia". Men eftersom VM-turneringen i Italien slutade med ett stort svenskt fiasko via tre raka förluster så innebar det även att låten aldrig fick något större lyft.

2002, när fotbolls-VM spelades i Japan och Sydkorea, var det Magnus Uggla som fick förtroendet att göra den officiella låten "Vi ska till VM".

Vid Sveriges senaste fotbolls-VM, i Tyskland 2006, så gjordes den officiella låten "Vi är på gång" av Tomas Ledin, som var en ommixning av en av hans tidigare hitlåtar.

Men Tomas Ledins låt fick aldrig någon större uppmärksamhet utan i stället var det en samtidigt utgiven fotbollslåt som blev en av den sommarens stora hitlåtar. Låten "Who's da man" av Frans featuring Elias var en hyllningslåt till Zlatan Ibrahimovic som framfördes av den då 7-årige Frans Jeppsson-Wall (senare Melodifestivalvinnare 2016 med låten "If I were sorry").