Törebodafestivalen version 2018 var större än tidigare. Biljetterna var slutsålda och totalt gästades musikfesten av 52 000 personer – 15 000 på torsdagen, 18 000 på fredagen och 19 000 på lördagen.

– Det känns jättebra i dag, säger säger festivalgeneral Per "Otto" Ottosson dagen efter festivalen, tomt och jättebra. Våra besökare har varit supernöjda, vi har fått mycket beröm för vår organisation och det har varit givande konserter. Från artisthåll har vi fått höra att tack vare våra tajta publikområden så gör de sina bästa spelningar. Jag är mycket nöjd.

På lördagen visades också kvartsfinalen i fotboll på storbildsskärm till mångas glädje. Tyvärr tog VM-äventyret för Sverige slut i matchen mot England, men det tycktes glömt sex timmar senare när engelska popduon Pet Shop Boys klev på scenen framför Stora torget.

Den 20 000 stora publiken jublade när bandet levererade allt från klassiska hits som It's a sin, Go west och Always on my mind till nyare låtar.

Spelningen var den första av Pet Shop Boys sommarturné i år och den enda i Skandinavien.

– Det var ett av de minsta ställen de spelat på, men de log efteråt och Neil Tennant skojade och sa att publiken var "very good clappers", säger "Otto" glatt.

Bandet är det största som spelat på Törebodafestivalen och då inte bara utifrån deras framgångar – Pet Shop Boys är en av världens bäst säljande artister – utan också kringarrangemang och säkerhet.

För Per "Otto" Ottosson var också popduons spelning en av festivalens höjdpunkter.

– Det gjordes många fina framträdanden, men Pet Shop Boys var något extra med det visuella, ljusshowen och hela upplevelsen.

Flera av artisterna konstaterade också att Skaraborgs-publiken var imponerande entusiastiska. Ralf Gyllenhammar i Mustasch utropade flera gånger under hårdrocksbandets spelning att åskådarna var fantastiska i sitt gensvar.

Det blev också allsång under flera av konserterna, inte minst under Rolandz uppträdande där Robert Gustafssons energiska låtar skapade spontandans på torget.

– När Icona Pop var mållösa av gensvaret, konstaterar "Otto" nöjt.

Sweet, Lars Winnerbäck, Eva Eastwood, Samir & Viktor, Hov1 och så klart även "husbandet" Asta Kask var andra band som spelade på festivalen.

Festivalgeneralen kan också konstatera att hans oro för olyckor under festivalen var obefogad. Polisen rapporterar några fall av fylla och misshandel samt en våldtäkt, men givet tillströmningen av besökare var det väntat.

– Polisen tyckte att det gick efter omständigheterna bra. Vi har gjort allt vi kan gör att minska risken för fylla och har kollat alla ungdomar noga. Inne på festivalområdet har varit lugnt, menar "Otto".

Men om det blir en repris av festivalen om tre år, det är för tidigt att säga.

– Fråga mig om ett år.