Det var många som hörde av sig till tidningen under onsdagseftermiddagen och kvällen med frågor om vad som egentligen pågick i luften över Axvallsområdet. Varken polis eller räddningstjänst visste något om vad det var som hände.

En läsare skriver: "En låg och flög fram och tillbaka längs med 49:an på 300 meters höjd medans den mindre låg lite lägre strax över trädtopparna. Sedan landade och lyfte det helikoptrar vid Sommarland/ campingen som om dom övade landsättning/ repellering..."

Landningsplatsen skulle visa sig vara Andreas Ståhlgrens gärde. Klockan 14:19 kom hans dag att ta en liten oväntad vändning.

— Jag stod i verkstaden. Just där jag bor är det ett stråk där de ofta flyger mellan Såtenäs och Karlsborg så jag är van, men just igår lät det väldigt nära. Jag tänkte att det kanske var en ambulanshelikopter som gick ned vid Sommarland, för vi bor precis bakom. Men då såg jag två stora helikoptrar som gick in för landning och sedan kom två till över trädtopparna, berättar han.

Ytterligare två helikoptrar cirkulerade över platsen i lite mer än en timmes tid.

— Jag ringde till försvarsmakten och frågade vad det var som hände, för ingen kom och pratade med mig. Men de ville inte lämna ut någon information om någon eventuellt övning.

Men att låna ut gärdet till försvaret hade Andreas Ståhlgren egentligen inte så mycket emot;

— Det är en rätt imponerande syn att ha två Blackhawk-helikoptrar på gärdet, säger han.

Det hela var över vid 15.30 tiden men på kvällen lät det återigen över området.

— Mellan 20-22 på kvällen flög de också, men då hördes bara ljudet de var helt nedsläckta.

På torsdagen bekräftade också Helikopterflottiljen att det handlade om en övning under onsdagseftermiddagen och kvällen.

— Men den är nu avslutad och vi flyger inte längre i området, säger vakthavande befäl Håkan Särnefalk.

Vad var det man övade?

— Olika typer av helikoptertransport, mer kan vi inte säga.