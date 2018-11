Skövde IK gick på pumpen borta mot Surahammar som ligger sist i hockeyettan västra. Siffrorna skrevs till 3–2 efter att SIK haft ledningen med 2–1 knappt två minuter in på tredje perioden.

– Två första perioderna är vi det spelförande laget. De har sina lägen när de kontrar och vi går bort oss lite i offensiv zon men vi skapar lägen och jag tycker vi ska ha en ledning med oss inför tredje, säger Johan Hellström och fortsätter:

– Vi får en jättebra start sen får de in en puck och vi blir ängsliga och tappar grunderna i spelet samtidigt som de växlar upp och vi kunde inte jobba ikapp sen.

Detta var Skövdes fjärde raka nederlag. I flera av matcherna har man dock skapat mängder med lägen men inte suttit dem. Ineffektiviteten är något som laget är väl medvetet om att man måste förbättra.

– Klart att vi ska göra fler mål det är inget snack om det. Sen ska vi inte släppa in sådana mål som vi gör. Ett mål är en felträff som ställer oss, andra målet har vi lyckats åka in i egen målvakt vilket gör han ur spel och pucken kommer upp på blå och de kan lobba in pucken.

Vad tänker du kring att ni inte gör tillräckligt med mål?

– Jag tycker vi är spelförande i många matcher och skapar tillräckligt med lägen för att vinna men vi är inte tillräckligt distinkta när de kommer till de avgörande lägena.

Hur skulle du beskriva det är att vara tränare i Skövde IK just nu?

– Ja... Svår fråga. Det svider när man förlorar matcher. Samtidigt är jag fast besluten om att vända detta. Jag har full tro på spelarna men det får vara slut på förlorandet nu.

Känner du dig säker där du sitter?

– Jag går inte runt och tänker på det samtidigt som jag förstår att frågan kommer. Mitt fokus ligger på att hjälpa spelarna att komma i fas. Sen om jag har fullt förtroende – det får du fråga klubben, säger Johan Hellström.