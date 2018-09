Efter att tidigare ha gjort hyllningskonserter till Simon & Garfunkel, Jönn, John Lennon och Bob Dylan var det nu dags för den nyligen bortgångne kanadensiske låtskrivaren och poeten Leonard Cohen.

De gamla spelkompisarna Perra Ljungberg och Nils-Magnus Kinnvall hade samlat ett gäng kompetenta musiker, valt ut och arrangerat ett tjugotal låtar som framfördes på Falköpings stadsteater på lördagskvällen.

Ensemblen bestod av Perra Ljungberg, sång, gitarr och berättare (Mr Cohen himself); Lasse Blomqvist, gitarr, keyboard, flöjt, ukulele, sång; Anders Granström, bas; Niclas Österberg, trummor; Mia Wallengren och Mathilda Eklund, sång samt stråkkvartett från Falköpings Orkesterförening: Johanna Wängberg och Lotte Olofsson, violin; Mikael Svensson, viola och Nils-Magnus Kinnvall, cello.

Man inledde (precis som Cohen själv ofta gjorde) med ”Dance me to the end of love”, varefter Perra Ljungberg berättade lite om poeten och varför han har betytt så mycket för många människor.

Näst på tur stod sedan den tårdrypande ”Alexandra leaving" och därefter ett sjok med några av Cohens tidiga låtar, ”Bird on the wire", ”So long Marianne”, ”Sisters of mercy”, ”Suzanne” och ”Famous blue raincoat”. Så kom konsertens enda coverlåt, den countrysvängande ”Passing through”, med allsångsdeltagande av publiken. Före paus hann man också med ”If it be your will" och ”You got me singing”, den sistnämnda med Lasse Blomqvist som sångare.

I pausen blev det dramatiskt då brand uppstod i elcentralen bakom scenen. Lokalerna fick utrymmas och brandkåren kom. När branden var släckt och publik och musiker fick återvända till salong och scen uppstod ytterligare longör eftersom ingen ström fanns på scen. Detta avhjälptes på ett förnämligt sätt genom ett spontant inhopp av violinisten Johanna Wängberg som drog igång en svängig folklåt. Perra och Nisse Kinnvall var direkt med och kompade på akustiska gitarrer. Så småningom återfanns elen och mikrofoner och instrument fungerade åter.

– När vi övade igår så regnade det in här bakom scenen. Vi satte ut hinkar och det var med det ihopsamlade vattnet som vi släkte branden idag, skämtade Kinnvall.

– Nu får vi köra så det ryker.

Så inleddes andra avdelningen med Perras och Nisses ”tjejtjusarlåt” från ungdomen, ”One of us cannot be wrong”. ”Och det är inte jag som har fel”, sa både Perra och Nisse innan man framförde låten till finstämt gitarrackompanjemang.

Så var åter hela ensemblen på plats och man framförde den vackra låten ”In my secret life”. En av körsångarna, Mia Wallengren, klev sedan fram och framförde ”Ain’t no cure for love” i Jennifer Warnes´ lite popigare version och en av kvällens längre applådåskor uppstod.

Så var man framme vid konsertens avslutande del med några av Cohens tyngre låtar. Först den bluesiga ”Tower of song” som bygger på komp av ett leksaksinstrument, därefter trollband Mathilda Eklund publiken i ”Take this waltz”. Så kom den storslagna låten ”Anthem” med det kanske mest kända Cohen-citatet: ”det finns en spricka i allt, det är där ljuset kommer in”. Konserten avslutades med den ännu mäktigare ”First we take Manhattan”.

Inför stående ovationer var man sedan, naturligtvis, tvungen att bjuda publiken på ett extranummer, Cohens kanske mest kända låt, ”Halleluja”.

Konserten arrangerades av Falköpings Orkesterförening och var den första i abonnemangsserien detta spelåret. Nästa konsert blir den 21 oktober då det blir en allsångskonsert på klassiska låtar.