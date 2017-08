Hon är uppvuxen i Göteborg, men det dröjde egentligen tills hon arbetade med Arn-filmerna innan hon på allvar upptäckte de skaraborgska delarna av Västergötland.

— Jag älskar Varnhem och Västergötland. Det är helt fantastiskt, med så mycket historia! säger My Lindberg, som gärna vill kalla Varnhem för Sveriges Akropolis.

Samtidigt som filmerna om Arn spelades in påbörjades utgrävningarna i Varnhem. My Lindberg, som bodde på orten under ungefär ett års tid, blev genast intresserad.

Nu har mer än tio års arbete resulterat i en dokumentärfilm om platsen och människorna som levde här på vikingatiden.

Filmen handlar om de kristna vikingarna. Utgrävningarna i Varnhem har visat att kristendomen kom till Sverige långt tidigare än man har trott.

— Kristendomen är så viktig, för den lägger grunden till hur riket Sverige börjar, säger My Lindberg.

Här, i Varnhem, tror man att gårdsägarinnan Kata lät bygga den gårdskyrka, som man har funnit under utgrävningarna. Ingen annanstans i Sverige har man kunnat hitta så tidiga tecken på ett kristnande. Förmodligen importerades den nya religionen och en del levnadssätt från England.

— Det är det jag menar med Akropolis i Västergötland och Varnhem. Här kan man se hur det började., säger My Lindberg.

I filmen berättas det om fynd som har skrivit om historien. Filmen har även dramatiserade inslag med gårdsägarinnan Kata, hennes man Kättil och andra vikingar som levde i Västergötland för 1000 år sedan.

På onsdag kväll är det vip-premiär för filmen på Grand i Skara, och My Lindberg kommer förstås att finnas på plats.

Den 11 september kommer en något kortare version av dokumentären dessutom att visas i SVT:s Vetenskapens värld.

— Det känns väldigt roligt att det är just Vetenskapens värld som visar filmen. De är så engagerade.

My Lindberg har gjort all research och skrivit manus till filmen. Hon har tagit hjälp av filmare från Skaraborg och bland statister som gör de dramatiserade delarna syns Skaraborgsbekanta ansikten som Glenn Frost, känd för att tidigare ha personifierat Arn i olika sammanhang.

Hur mycket är verklighet och hur mycket behöver fantiseras ihop när det gäller skildringen av Kata?

— Arkeologen berättar det som skelettet kan säga: när hon föddes och när hon dog. Det är helt otroligt att vi vet vad hon heter, men mycket mer än så kan man inte säga.

Arkeologen Maria Vretemark från Västergötlands museum är den som har varit projektledare för utgrävningarna.

Utifrån de fynd av skelett som har gjorts runtomkring Katas och hennes man Kättils grav kan man dra slutsatsen att människor hade det bra här. Kata hade den finaste graven, vilket tyder på att hon ägde gården.

Historieprofessorn Dick Harrison medverkar också i filmen, som ger liv till historien om Varnhems kristnande.

— Han berättar om hur det var att vara kvinna här på den här tiden.

Hur har det varit att följa utgrävningarna under så lång tid?

— Det har varit jättespännande. Det är en sådan härlig plats. När man står här och gräver fram skeletten känner man sig väldigt liten, och samtidigt känner man vördnad.

Se klippet med smakprov från filmen.