Trenden ska brytas under 2017 och målen nås under nästa år. Vårdgarantin ska hållas vid årsskiftet 2018-2019. Det är ett av de mål som regiondirektör Ann-Sofi Lodin redogjorde för regionstyrelsen under onsdagen.

Det har under en längre tid varit långt ifrån att vårdgarantin uppfylls för alla, vad gäller första besök i specialiserad vård och möjlighet till operation.

Enligt regiondirektören ska 90 procent av besöken till akutmottagningarna ha en vistelsetid på under fyra timmar och i snitt ska beläggningen vara 90 procent på vårdplatserna, även det vid årsskiftet 2018-2019.

Regiondirektören informerade om högprioriterade områden för sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Högsta prioritet har i år bättre tillgänglighet, akutmottagningarna och flödet i den akuta vården och en ökad produktivitet.

Målvärde för 2018 för att minska sjukfrånvaron är mindre än 5,5 procent och målvärdet för en minskad personalomsättning är mindre än 6,3 procent.