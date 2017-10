Grattis till nya jobbet! Berätta om din bakgrund.

– Jag är ursprungligen från Skellefteå och har bott i Skövde sedan 2010. Är gift och har vuxna barn med familjer och barnbarn. Jag är narkossjuksköterska och har jobbat inom akutsjukvården i drygt 20 år innan jag tillträdde som chef inom Västerbottens läns landsting för cirka 15 år sedan.Provade på primärvården när jag flyttade till Skövde men sjukhuset ”drog” Från och med 2014 har jag jobbat som enhetschef vid IVC och Nuklearmedicin här på Skaraborgs Sjukhus (SkaS) och har därmed varit delaktig inom BFM de senaste åren.

Vad ser du fram emot mest i ditt nya uppdrag som verksamhetschef för Bild- och Funktionsmedicin (BFM)?

– Att tillsammans med de övriga verksamhetscheferna vara delaktig i både BFM:s och SkaS utveckling gällande patientens resa genom vården. Det känns även positivt att kunna få möjligheten att arbeta på regional nivå utifrån olika frågeställningar som berör både sjukhuset, men även gällande regionalt övergripande frågor. Att vara med och utveckla samt skapa förutsättningar för vår ledningsgrupp och vår personal inom BFM på den resa mot framtiden som väntar ”runt hörnet”.

Vilka är de största utmaningarna i rollen som verksamhetschef för K1 vid Skaraborgs Sjukhus?

– En stor utmaning som alla verksamheter verkar brottas med är kompetensförsörjningen. Samtidigt som det inom radiologin är brist på radiologer, röntgensköterskor och sekreterare har vi ett ökande remissinflöde. Tillgänglighetsfrågan blir därför även den en stor utmaning att arbeta med. Inom BFM tittar vi nu på olika typer av komptensväxlingar och där kan jag nämna att undersköterskor har tagit över vissa arbetsuppgifter som tidigare låg på sjuksköterskor, undersköterskor har lärt upp sig i receptionerna. Kompetensväxling är troligen nödvändigt och det ser jag enbart positivt på. Att ta vara på och utveckla den enskildes kompetens är jätteviktigt.

Hur kommer personalen märka att just du är chef?

– Att vara närvarande är väldigt viktigt! Jag tror att det är grunden för att kunna vara med och se vad verksamheten behöver. Jag tror även att jag kommer att stå för en del nytänk inom BFM. Vår verksamhet finns på de fyra orterna Skövde Lidköping, Mariestad och Falköping, så det är ju så klart en utmaning att på så sätt kunna ”se” alla medarbetare.

Hur kommer patienterna märka att du är chef?

– Inom BFM jobbar vi med ett personcentrerat förhållningssätt - det vill jag att patienterna märker genom att de blir bra bemötta och får god information under sitt besök hos oss. Att vi gör vårt allra bästa med de resurser vi de facto har att tillgå.

Vad gör du när du inte är chef för K1 på Skaraborgs Sjukhus?

– Att umgås med familjen är jätteviktigt! Är dock inbiten träningsnörd som gärna åker Vasaloppet, så mycket av min fritid går just till träning i olika former. Skidåkning och löpning ligger mig varmt om hjärtat, men är nog hyfsat all round i min träning.

Har du någon talang, som vi inte känner till? I så fall, berätta gärna om den.

– Talang? Vet inte det jag - men hockeylaget i mitt hjärta heter förstås Skellefteå AIK.

Vad är det som gör Skaraborgs Sjukhus till en bra arbetsplats?

– Inom sjukhuset finns en stor lojalitet, hög kompetens inom våra personalgrupper. Sjukhuset är lagom stort. Verksamheterna jobbar utifrån de olika perspektiv och förutsättningar som finns och viljan att skapa något bra inför framtiden är stor.