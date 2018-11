Han låter kunnig och omtänksam, men personen som ringer är allt annat än välvillig när han försöker lura den äldre mannen. Genom att utge sig ringa från en bank, försöker bedragaren komma åt mannens pengar.

Lyckligtvis är mannen som svarar inte så lättlurad och han fräser till slut ifrån när bedragaren ber honom att legitimera sig via bank-id:

– Du är ju en stor jävla idiot. Tror du jag är dum i huvudet? utbrister mannen.

Nu varnar polisen i Västra Skaraborg för bedragarna. Via sin Facebooksida delar polisen ett klipp där lyssnare kan höra hur ett autentiskt bedrägeriförsök kan gå till.

"Använd aldrig din bankdosa eller bank-id på uppmaning av någon som kontaktar dig. Ingen seriös aktör skulle be dig om det per telefon", förklarar polisen.

Torbjörn Waltersson, kommunpolis i Vara, Essunga, Grästorp, berättar att bedrägeriförsök är allmänt förekommande såväl i Skaraborg som i landet i övrigt.

– Detta kan ses en allmän varning. Oftast är det äldre som blir uppringda och lurade, säger han.

Torbjörn Waltersson påpekar att det är bra om man pratar med sina äldre släktingar om risken att bli lurad över telefon.

– Prata gärna med far- och morföräldrar och andra äldre släktingar. Att informationen kommer via anhöriga och inte bara via media är bra, säger han och menar att det kan minska bedragarnas möjligheter att lyckas i sitt uppsåt.

Annons

Hör bedragarens fräcka försök att luras i klippet nedan eller via denna länk: