Och de som var mest besuttna hade oftast de avgörande rösterna. Inte minst därför att de kunde använda sin ekonomiska position till påtryckningar på dem som inte tyckte som dem själva. Bygden före laga skiftet var ett gigantiskt nätverk av tjänster, gentjänster och gemensamma arbeten på åkrarna i byarna. Vad beträffar kyrkorna måste man dock minnas att de västgötska kyrkorna var små. Många socknar var också små och hade svårt att underhålla sin kyrka. Menigheterna var ändå för stora för att rymmas. Om man slog ihop socknarna blev det lättare. Men den avgörande frågan för oss är om man kunde ha bevarat det oersättliga kulturarv som finns förborgat i kyrkor som har stått sedan 1100-talet, i detta fall omkring 600 år.

Deras väggar, konstruktion, reparation, inventarier, omgivningar och utrymmen förkroppsligar socknens hela historia. Var det på något sätt oundvikligt med rivning? Om man jämför med Danmark så är kontrasten mycket tydlig. Där bevarades nästan alla medeltida kyrkor, medan en mycket stor del av de svenska revs för att ge plats åt stora, under 1800-talet ofta kallade Tegnérlador. Då var befolkningstillväxten dramatisk. Men nu befinner vi oss alltså under 1700-talet, ett århundrade tidigare.

Det var inte mindre än fyra små medeltida romanska kyrkor som revs, Härlunda, Bjärka, Mårby och Hånger.

I stället uppfördes som ersättning två större kyrkor på nya platser. Den första, Bjurum, kom till redan 1768. Den ligger alldeles intill Trandansen, jämte Naturum vid östra sidan av sjön den stora attraktionen idag. Den andra var Bjärklunda 1781, som alltså är en konstruktion av namnleden Här- i Härlunda och Bjärk- i Bjärka. I det andra fallet försvann namnen Mårby och Hånger helt i det nya namnet Bjurum som togs från säteriet Stora Bjurum, som har medeltida anor. Under medeltiden hade det funnits ett annat sockennamn Bjurum, nu i Vättlösa socken. Den kyrkan ödelades redan under medeltiden.

Härlunda kyrkoruin har relativt nyligen varit föremål för en arkeologisk utgrävning, med delvis intressanta resultat. Den ligger som sig bör mitt bland gårdarna, men i mindre central position än före skiftena. I denna socken var Petter Hernquist (1726-1808), den svenska veterinärmedicinens fader, som var orsaken till att SLU:s veterinärdel finns i Skara än idag. Fadern var bonde och rusthållare. Denna socken ligger för långt från Hornborgasjön för att vara direkt berörd av sänkningen.

Ruinen av Bjärka kyrka har det avgjort vackraste läget på en kulle nära Hornborgasjön. på väg mot naturreservatet Orebackar. Den är relativt stor men hade ursprungligen ett ovanligt kort långhus. Den grävdes ut redan 1929. Något samband med byn Bjärka är svårt att spåra. Det är en ganska öde men just därför fantasieggande plats idag.

I Mårby by finns kyrkogården kvar men föga av kyrkan. En minnessten visar på placeringen. Det är också ett kuperat men öppet kulturlandskap med byn relativt nära. Alldeles i närheten finns ett tydligt förhistoriskt gravfält. Kyrkan revs 1768.

Av Hångers kyrka är ödekyrkogården kvar, med några medeltida gravstenar synliga i gräset. Kyrkan revs omkring 1767. Hit leder ingen utmärkning idag. Den ligger vid Bredegården helt nära Hornborgasjön.

En gång ansågs det, fast på obefintliga eller ytterst vaga grunder, att kung Inge d.ä. hade begravts här, men sedan flyttats till Varnhems klosterkyrka. Det ligger i och för sig ingenting alldeles orimligt i att en kung begravs i början av 1100-talet vid en till synes obetydlig sockenkyrka, särskilt som den s.k. traditionen knyter kung Inge d.ä. Stenkilsson till Västergötland och till ortnamnet Ingatorp.

Inte heller det sista är orimligt eftersom det är högst troligt att socknen Eriksberg längre söderut verkligen fått sitt namn av Erik Jedvardsson, Erik den Helige, död 1160, och grundare av den Erikska ätten. Men faktum är att allt kan vara cirkelresonemang. Vi vet inte säkert. Om vägen till kyrkplatsen kan sägas att den rymmer några fina exempel på äldre gårdar i skiftesverk och med vasstak. Om bygdens förhistoriska betydelse vittnar trakten på östra sidan om sjön kring Bolum och Broddetorp nedanför Billingen som Västergötlands tätaste förekomster av fornlämningar. I detta liksom i flera andra avseenden liknar den bygden kring den andra stora fågelsjön Tåkern i Östergötland.

Hornborgasjön var före den sista sänkningen Sveriges förnämsta fågelsjö. För att i någon mån återställa den positionen har den restaurerats till stor del under 1970- och 1980-talen. Men det var inte i första hand därför den var viktig för alla småtorpare och mindre jordägare som bodde runt sjön. Där hade man årligt med näringsrikt vatten översvämmade och naturligt gödslade betesmarker, delvis också med slåtter, extremt gott fiske nog för att åtskilliga torpare kunde ha betecknats som yrkesfiskare. Inte minst gös transporterades efter häst och vagn till byarna runt sjön, och städer som Skara och Falköping. Fåglarna var intressanta på annat sätt än för oss: rikedomen gav praktfullt jaktbyte. Taken på både boningshus, ladugårdar, uthus och hölador bestod av vass från sjön. Vattendjupet har beräknats till max. 2 m så varje sänkning skulle få stora följder. Vad man väntade sig var nya marker, inte minst åkrar under den tid då spannmålsexporten var den främsta kapitalfaktorn efter mitten av 1800-talet. Men utbytet blev inte riktigt vad man trodde. T.ex. kunde man inte hindra de årliga översvämningarna. Därför fick man efter hand kalla fötter.

Sänkningen pågick i flera etapper. Initiativtagarna var på denna sida av sjön de stora jordägarna i gårdar som Stora Bjurum, Dagsnäs, Bredegården, Trästena. Men många var emot. I början.

Andra etappen var 1841-67, tredje 1869-1899, fjärde 1869-1899. 1934 års sänkning var dock den som ledde till mest stridigheter, inte minst om vattnet i avrinningen från sjön och våtmarkerna. Naturskyddarna gick till aktion omkring 1950 och en utredning tillsattes som presenterades 1965. Sjön är inte helt återställd men står nu under kontinuerligt skydd, med forskning och bevakning av Naturvårdsverket.

I efterhand kan man konstatera att både dessa angrepp på kultur och natur var kortsynta. Men intressant är också att studera de sociala processerna. Samtidigt pågick skiftena där de stora jordägarna hade mycket att vinna. Det utarmade småfolket och de mindre jordägarna tvingades söka sig andra inkomstkällor, försvann till städerna och en del emigrerade. Till slut hade man föga nytta av de nya kyrkor som man en gång byggt därför att de medeltida var för små.