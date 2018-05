Efter att bussen lastat så styrdes kosan till Vänga kvarn, där väntade förmiddagsfika utmed den vackra Säveån och guidning av kvarnen. Deltagarna kunde även köpa med sig olika sorters mjöl, malt på ekologiskt odlad säd. På området finns även en fungerande stärkelsefabrik som visade hur potatismjöl framställdes förr i tiden. Nästa stopp var Uno:s djurmuseum i Bredared, träsnidaren som under sin livstid gjorde mer än 250 st. unika träskulpturer. Han samlade virke som bestod av knotor och stammar som inte sträck på sig utan blivit vridna, dessa ämnen satte Uno:s fantasi i rörelse. Hans snidande resulterade i en mängd olika djur och varelser, hans alster har ställts ut både i Mexiko, USA och Canada. Även Nordiska museet har visat Uno:s verk, detta är något fantastiskt att se. På Bredareds golfkrog intogs en välsmakande lunch, sedan rullade bussen vidare till Herrljunga Cider. Där väntade Petra på äppelboden, som informerade oss om Herrljunga Cider och hur tillverkningen startade med nattvardsvin 1911. Under glatt humör och glada miner smakade vi av alla cidersorter som tillverkas, många passade på att fylla på förråden dryckesvaror. En liten tipsrunda hann vi också med under besöket, där vinnaren fick ett fint välsmakande pris. Som grädde på moset förrättades även dragningen på det lotteri som hade ordnats, där fick de flesta vinst. På hemresan konstaterades det att vi hade haft en minnesvärd dag i bästa tänkbara väder. Ordförande Bengt Gereonsson var mer än nöjd med resan och samarbetet med grannföreningarna. Att resan var till full belåtenhet vittnade tal och applåder om, som Bengt och chauffören Leif-Åke fick ta del av.

Annons