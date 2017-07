Under perioden den 1 januari till den 31 januari 2017 har han sagt till henne att han borde skära halsen av henne. Under samma period ska han också ha sagt "kommer du hem så ska jag möta dig med ett basebollträ och slå in skallen på dig".

Den 19 mars var det dags igen.

Då skickade han ett sms där det stod "sluta någon gång å ljug mig angående XX. Jag är inte blåst. Men jag ska nog fan åka förbi han i veckan så får du se hur fin han är sen".

Den 10 april lämnar 37-åringen följande meddelande på hennes telefonsvarare: "Jag ska fanimej slå in skallen på dig käringjävel".

Samma dag skickar han ett sms med budskapet "Vilken idiot du är. Svara när jag ringer dig. Eller ska jag behöva åka och göra ett hembesök kan ta med mig lite vänner".

Mellan den 7 och 10 april talas ett meddelande in på telefonsvararen med innebörden "att hon är ett jävla luder, en jävla idiot och ett horluder".

Under perioden 17 mars till 10 april skickar han flera meddelande till henne om att hon är en hora, ett luder, ett jävla patrask" och "att hon är jävla ful, en horjävel och en jävla idiot samt att hon är sjuk i huvudet".

Sammanlagt handlar det om fem fall av olaga hot och två ofredanden.