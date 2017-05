Händelserna som ledde till åtal och senare rättegång inträffade under den senare delen av januari i år. Under ett fingerat namn tog 17-åringen kontakt med en minderårig tjej via snapchat och följde henne även på hennes öppna instagramkonto.

Inledningsvis hade de en normal kommunikation, men ganska snart började killen ställa konstiga frågor och erbjuda henne betalning för att fota sig själv naken. Han försökte även tvinga henne till att posera genom att hota med att lägga ut hennes instagrambilder på en porrsida. Han fråga henne också om hon var rädd för våldtäkt.

17-åringens kommentarer skrämde tjejen. Hon visade meddelandena för sin pappa som kopierade dem och därefter gjorde en anmälan. Efter det inträffade har tjejen känt sig påverkad av det som inträffat och även tidvis sovit dåligt.

Ytterligare en tjej blev föremål för 17-åringens intresse och även med henne kommunicerade han via snapchat under ett par dagar vid samma tidpunkt som han hade kontakt med den första tjejen.

Även nu blev det snack om nakenbilder, men tjejen sa klart och tydligt nej. 17-åringen fortsatte ändå att tjata och sa bland annat att han skulle sprida rykten om henne om hon inte skickade några bilder. Hon blev då orolig och pressad men har efteråt berättat att det aldrig var aktuellt att hon skulle skicka någon bild.

Vid förhör har 17-åringen sagt att han inte tänkte efter så mycket när han kommunicerade med de båda tjejerna. Efteråt har han dock förstått att han har gjort fel och han säger att han skäms för det han gjort, men har inte kunnat ge någon bra förklaring till sitt agerande.

Det har också framkommit att 17-åringen och de båda tjejerna har gått på samma skola. Därmed är det också klart att han vetat åldern på de båda.

Då killen fortfarande är under 18 år beslutade tingsrätten att ge honom en påföljd i form av 50 timmars ungdomstjänst. Något som 17-åringen innan domen fallit hade förklarat sig vara villig att ta.

Han dömdes också att betala skadestånd till den ena av de två tjejerna, medan den andras skadeståndskrav avslås med förklaringen att hon den kränkning hon utsatts för inte bedöms som lika allvarlig.