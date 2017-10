Den första åtalspunkten han döms för inträffade i parets bostad i Falköpings kommun den 20 februari 2016. De hade druckit på fredagen och blev osams. De blev osams, antingen om ekonomin eller hans före detta. Det uppstod handgemäng mellan dem och hon flydde till en manlig bekant. Tumultet innan detta bestod att de puttade på varandra och båda ramlade över ett bord med marmorskiva som stod på altanen.

När hon kommer tillbaka hamnar mannen och kvinnan i gräl på nytt och hon kastar ett glas vin mot honom som träffar ett par tavlor på 53-åringens barn som han hängt upp.

Han har själv medgivit att han "flippat ur" och det ska ha slutat med att han gett sin sambo flera slag. Hon har därefter gått upp på övervåningen för att sova. När tavlorna sedan var avtorkade ska han arg ha kommit upp i sovrummet och slagit kvinnan upprepade gånger med knuten näve, följden har blivit svullnad, smärta och tydliga blåmärken.

Ringde polisen

Den 16 mars samma år ringde kvinnan polisen eftersom det under en längre tid varit gap och skrik. Under flera timmar fick hon höra vilket as hon var och att hon var skitig och äcklig.

När hon befann sig på övervåningen skrek 53-åringen ”bara dö din jävel, bara dö din jävel” och "jag ska dräpa dig din jävel”.

Arbetskamrater och vänner har också sett blåmärken på kvinnan. Märken hon på uppmaning fotograferat.

53-åringen döms nu för misshandel och olaga hot. Straffet blir skyddstillsyn, 100 timmars samhällstjänst och han ska betala 17 500 kronor till kvinnan i skadestånd. Han ska också genom frivårdens program som ska motverka våld i parrelationer.