En 25-årig man åtalas för hot mot tjänsteman och ringa narkotika brott.

Händelsen som föranleder åtalet utspelade sig i centrala Skara den 1 maj.

Polispatrullen fick syn på mannen, sedan tidigare känd av polisen, utanför Ica Munken i Skara. Från ledningscentralen fick patrullen uppgifter om att mannen hade varit hemma hos sin mamma och stoppat på sig en kniv och sagt att han ville bli "suicide by cop”. Det innebär att man hotar polisen för att bli skjuten.

Mannen försvann ur sikte men vid Resecentrum dök han åter upp. Patrullen parkerade bilen och gick ut för att prata med honom. Patrullen gick i V-formation med högt säkerhetstänk mot mannen som stod vid ingången till Pressbyrån. Även en hundförare som funnit sig i närheten hade slutit upp.

Polisen började prata med mannen, Under samtalet drog han fram en kniv under luvtröjan. Kniven riktade han mot poliserna när han rörde sig.

I förhör ska en av poliserna sagt så här: ”Kniven var stor, han gjorde inga utfall men när han rörde sig riktade han kniven mot oss. Jag tänkte, tar han ett steg till så skjuter jag. Det var en otäck situation.”

Polisen drog vapen och beordrade honom ner på marken där de under lugna former kunde sätta handfängsel på honom. Under avvisiteringen hittades ytterligare två knivar gömda, en i strumpan och en i byxan.

I polisbilen berättade mannen att han tagit narkotika, druckit lacknafta och ätit råttgift för att han ville dö. Mannen kördes till akuten för att få vård.