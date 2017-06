Eleverna i år 9 tågade in i Kyrkerörsskolans aula klassvis under jubel och glam. Varje klass i år 9 framförde var sitt framträdande. Här bjöds det på både sång, dans och film. Rektorerna Susann Rehn och Claes Hagman valde bort det ordinarie rektorstalet till förmån för sång med egen text till Hooked on a feeling, där alla lärare deltog med liv och lust.