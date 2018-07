Det var strax efter klockan tolv på tisdagen som SOS Alarm fick en påringning om att det var en hund som var i fara i ett flerfamiljshus i de centrala delarna av Falköping.

Hunden inte bara kikade ut genom ett öppet fönster på andra våningen, nej, den stod utanför fönstret med i princip halva kroppen och oroliga grannar fann för gott att larma, då det inte var någon som öppnade när de ringde på lägenhetsinnehavarens dörr.

Efter några minuter anlände räddningstjänsten och förberedde sig på att undsätta hunden via en stege mot husfasaden, men just då kom en person med huvudnyckel, så istället kunde brandmännen ta sig in i lägenheten och helt lugnt lyfta in hunden i säkerhet.



Foto: Olof Darius



Foto: Olof Darius

– Det gick både smärtfritt och enkelt, förmodligen ett av våra lättaste uppdrag på bra länge, berättar räddningsledaren Conny Johansson.

Det händer emellanåt att räddningstjänsten, eller Samhällsskydd mellersta Skaraborg som är dess rätta namn, får rycka ut för att undsätta djur som har hamnat i besvärliga situationer.

– Det mest klassiska exemplet är givetvis när ett katt sitter uppe i ett träd och inte kan ta sig ner. Oftast är det katter och hundar vi får hjälpa, men det är heller inte ovanligt att vi får rycka ut och hjälpa större djur ibland. Då rör det sig oftast om nötkreatur eller hästar, som har gått ner sig i träsk, dike eller liknande, förklarar Conny Johansson.