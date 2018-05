I söndags sändes finalen i tv-programmet Robinson, där deltagarna vistas på en öde ö och i olika tävlingar gör upp om Robinsontrofén och en halv miljon kronor.

En av deltagarna var Ida Lindström, från Skövde, som efter att ha klarat sig kvar i tävlingen länge, kom på en femte plats.

– Det var en helt fantastisk upplevelse, över all förväntan, säger Ida.

– Ett stort äventyr utöver det vanliga och jag är jätteglad att jag tackade ja till att medverka i detta kaos.

Kaos?

– Det var så mycket på gång hela tiden. Ena dagen var det tävlingar och nästa dag var det ett socialt spel där man skulle vara vän med folk som man aldrig skulle umgåtts med hemma.

– Kombinerat med att man nästan inte åt på två månader, så var det som att leva i en bubbla av kaos.

Den enda mat som deltagarna fick var den som de vann i olika tävlingar.

– Sen på slutet hittade vi en del mogna papayor, så vi käkade väldigt mycket frukt och kokosnötter. Lite ris fick vi någon gång och en och annan burk med konserverad tonfisk. Det var gott, rena lyxen, säger Ida som totalt gick ner 13 kilo under de två månader som inspelningsperioden varade.

Har du återfått de förlorade kilona?

– Jag gick upp väldig fort i början när jag kom hem, då jag tryckte i mig all mat jag kom åt. Är inte säker på om jag fått tillbaka min gamla vikt, men nu mår jag bra i kroppen igen.

Annons

– Huvudet mår också bra igen, och jag är inte säker på att jag skulle löst det där pusslet som jag åkte ut på nu heller.

Ida var nära att ta sig till semifinal men förlorade mycket knappt, när hon fick problem med att lägga ett pussel som skulle bli en Robinsonfackla.

– Det har jag ältat sedan dess. Jag var inte där för att komma femma, utan för att vinna.

Idas bästa minne från vistelsen på Fiji kommer från en tävling.

– Det var en uthållighetstävling som kallades Human cross, det mänskliga korset, som jag vann och tog mig till finalveckan.

– När jag åkte ut var däremot en fruktansvärd upplevelse. Och när jag i en immunitetstävling skulle äta fiskhuvud och kräktes hur mycket som helst.

Du funderade aldrig på att ge upp?

– Nej, aldrig någonsin. Klart man längtade hem lite någon gång. Men ge upp skulle jag aldrig göra i en tävling. Och skulle jag få en chans till revansch, så skulle jag ställa upp igen.

Ida Lindgren arbetar som förare på Trängregementet i Skövde och hon är också utbildad fjäll- och äventyrsledare. Hennes medverkan i programmet har beskrivits som kompetent, analytisk och stabil.

Var din bakgrund till någon hjälp i Robinson?

– Ja, det var den definitivt. Jag är van vid umbäranden och matbrist, att vara ute i naturen och klara mig själv.

Du lyckades också hålla dig utanför alla kontroverser?

– Jo, men ibland fick jag verkligen bita mig i läppen för att inte säga något.

Hur arg var programledaren Anders Öfvergård, även känd som arge snickaren?

– Inte alls faktiskt, utan han var väldigt snäll, men bestämd och rättvis. Han passar extremt bra som Robinsonledare.

Programmet spelades in på en paradisliknande strand på en ö i Fiji.

– Det hade varit väldigt fint att få ge sig ut att dyka där, men sådant fanns det ingen tid till, dessvärre, säger Ida Lindgren.

Under tisdagen föreläste Ida för Plusgymnasiets elever under en entreprenörsdag på Balthazar Science Center. Hon talade om inspiration och hur man tar sig an utmaningar.

– Man måste prova, för att veta om man klarar det man föresatt sig, var hennes budskap till eleverna.