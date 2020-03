Det var tänkt att bli en riktig handbollsfest i Ystad Arena den här torsdagskvällen. Med fri entré var det upplagt för uppemot 2 000 åskådare. Men på grund av coronaviruset – och följderna av det – blev det en helt annan inramning, även om arrangören valde att släppa in max 500 åskådare.

IFK Skövde låg under med 1–4 efter sex minuter. Ystads IF fortsatte att ha ledningen, fram till strax innan pausvilan – då var gästerna ikapp och förbi. 14–13 satte Jack Thurin på frikast med ett skott förbi muren och in i mål när tiden hade gått ut.

I början av andra halvlek satte IFK Skövde in segerrycket när man gjorde sju raka mål och gick från 15–16 till 22–16, som sedan blev 24–18.

Därefter höll Skövde undan och vann till slut med 27–23.

Skövde hade tre femmålsskyttar i Richard Hanisch, Jack Thurin och Erik Sääf. Den sistnämnde noterades ju dessutom för åtta fullträffar i förra matchen.

Men matchens bäste spelare var bortamålvakten Håvard Åsheim, som hade 42 i räddningsprocent.



Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

På tisdag spelas sista omgången i Handbollsligan. Då tar IFK Skövde emot Kristianstad i en match som kommer att spelas inför tomma läktare i Arena Skövde. Det står klart efter Svenska handbollsförbundets besked tidigare under torsdagen. Då meddelades det också att slutspelet skjuts upp och drar igång i mitten av april med bäst av tre matcher, i stället för fem.

Foto: Adam Ihse/TT

Artikeln uppdateras.