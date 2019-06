Power Big Meet, arrangerat av American car club Sweden med stöttning av Lidköpings kommun, återvänder till Skaraborg för tredje året i rad. Torsdagen den 4 juli drar bilfesten igång på Hovby flygfält för att sedan hålla på till och med lördagen, med mängder av aktiviteter. Det är däremot inte bara på flygfältet det händer grejer, utan hela närområdet påverkas av de tusentals bilar och besökare som kommer rulla på vägarna.

Polisen informerar

Johan Rexhag, lokalpolisområdeschef Västra Skaraborg informerar om träffen i ett filmklipp på Facebook-sidan Polisen västra Skaraborg:

— Det kommer innebära en hel del utmaningar gällande trafiksituationen i Lidköping just den här helgen, med tanke på alla fordon som kommer röra sig här. Vi har en viss erfarenhet kring arrangemanget i och med att det är tredje året i rad. Sen kommer vi likt tidigare år få förstärkning från andra delar av regionen i form av trafikpolisen, polisrytteriet och så vidare. Vi har en upparbetad erfarenhet att hantera den här typen av arrangemang, säger Rexhag i klippet.

Han säger även att man kan höra av sig till polisen i Lidköping om man har frågor, både före och under bilträffen.

"Undvik att ta bil"

På Lidköpings kommuns hemsida finns också information och tips gällande helgen. Det står bland annat att delar av staden kommer att vara avstängd för all trafik förutom cruising under varje kväll och natt som Power Big Meet pågår. Det handlar då om en slinga i centrala staden som går över Esplanaden från Dalängsskolan till Wennerbergsvägen och sedan runt Västra hamnområdet. Finbilscruisingen åker från Hovby flygfält vid klockan 17 på fredagen, via Ljunghedsrondellen och Hamngatan. Klockan 13 på lördagen går en cruising från Arenan i Lidköping till Läckö slott.

Kommunen skriver att boende bör försöka undvika att ta bilen i största möjliga utsträckning för att slippa trafikkrångel med köer. Det rekommenderas även att man inte parkerar längs med cruisingsträckan. Bilträffen ska inte innebära några större förändringar på vägarna utanför Lidköping, förutom att det lär vara mer trafik än normalt.