Svenska A-landslagstrupperna 2019-20:

Damer: Ebba Andersson, Sollefteå skidor IF, Maja Dahlqvist, Falun-Borlänge SK, Hanna Falk, Ulricehamns IF, Charlotte Kalla, Piteå elit SK, Frida Karlsson, Sollefteå skidor IF, Stina Nilsson, IFK Mora SK, Evelina Settlin, Hudiksvalls IF, Jonna Sundling, IFK Umeå.

Herrar: Jens Burman, Åsarna IK, Calle Halfvarsson, Sågmyra SK, Johan Häggström, Piteå elit SK, Teodor Peterson, IFK Umeå, Oskar Svensson, Falun-Borlänge SK, Viktor Thorn, Ulricehamns IF.