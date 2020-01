Men en vinst, för arbetet med filmmusikalen ”En del av mitt hjärta”, blev det inte för duon.

– Det känns överraskande att vara nominerad, verkligen inget jag hade förväntat mig, sa Anna Karlsson i en tidigare intervju med Falköpings Tidning.

Priset gick istället till Margrét Einarsdottir för ”Eld & lågor” som mottoget priset på Cirkus i Stockholm under måndagskvällen.

Under måndagskvällen utsågs georgiska ”And then we danced” till ”Bästa film”. Faktum är att filmen totalt vann fyra priser under måndagskvällen.

Emelie Garbers vann priset för ”Bästa kvinnliga huvudroll” för sin insats i ”Aniara” och Levan Gelbakhiani utsågs till ”Bästa manliga huvudroll” för karaktären Merab i ovan nämnda ”And then we danced”.