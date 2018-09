Pia-stipendiet instiftades när Pia Sundhage slutade som förbundskapten för damlandslaget efter EM 2017 och delas ut två gånger per år till en eldsjäl i flick/damfotbollen.

Det andra Pia-stipendiet går till Inger Arnesson, som fick utmärkelsen i samband med fredagskvällens F15-landskamp Sverige-Norge i Ekerum på Öland.

– Otroligt hedrande, och jag är väldigt rörd och stolt att få ta emot det just här av Pia, säger Inger Arnesson på Svenska fotbollförbundets hemsida.

Pengarna ska användas till fotbollsrelaterade saker.

50 landskamper

Inger Arnesson, 65, är uppvuxen i Floby och inledde sin karriär i Floby IF. I unga år spelade hon också volleyboll och handboll. Men det var fotbollen som hon kom att satsa på. Det blev en kort sejour i Åsarps IF innan hon värvades av dåvarande storklubben Öxabäcks IF.

1981 gick flyttlasset till Sunnanå, där hon efter karriären varit både bland annat ledare och klubbchef. Hon bor alltjämt kvar i Skellefteå.

Inger har också varit med i flera av Svenska fotbollförbundets kommittéer, exempelvis Elitfotboll Dam. Just nu arbetar hon med integrationsprojektet "Tuss" i Sunnanå.

På meritlistan har hon tre SM-guld med Öxabäck och två med Sunnanå. Totalt blev det runt 50 landskamper. Hon var bland annat med i den första officiella svenska damlandskampen 1973 mot Finland.

Det speciella med Inger är att hon fram till 1977 var mittfältare, för att därefter sadla om och bli målvakt. 1984 var hon med och vann EM-guld med Sverige. Finalen var hennes sista landskamp.

Att ta emot priset av Pia Sundhage och på Öland var speciellt. Dels är de före detta lagkamrater och känner varandra väl. Dels är Ingers mamma född så hon har varit där mycket i sin barndom.



Foto: Olof Darius

Fakta: Juryns motivering

För att erhålla Pia-stipendiet, och därmed bli ambassadör för svensk damfotboll, ska personen haft betydelse för damfotbollen i stort, i ungdoms- eller seniorfotboll, aktiv som spelare, tränare eller organisationsledare. Verksam i bredd eller elitklubb, i intresseorganisation, förbund eller i damfotbollens syfte. Kort sagt: en eldsjäl för damfotbollen.

Inger Arnesson, Sunnanå SK och Skellefteå, är inne på sitt 50:e år i damfotbollen och har innehaft de allra flesta rollerna som kan tänkas behövas i en förening eller förbund. Hon är en synnerligen god ambassadör och verkligen värd Pia-stipendiet på 50 000 kronor att försöka utveckla sig och sin roll i fotbollen för framtida utveckling.

Källa: svenskfotboll.se