När jag denna gång blev inlagd på regionens stora sjukhus i Skövde möter man människor som verkligen har det besvärligt utöver hjärtproblem. Jag träffade en man som på ålderns höst efter ett långt liv som skattebetalare hamnat i rullstol med en obrukbar arm. När vi vid matsalsbordet där det serverades en som vanligt utsökt middag kom till att prata om nerdragningar i samhället, berättade han med stolthet att han hade en permobil som gav honom möjligheten att träffa andra människor utanför lägenheten. Han hade möjligheten att få hjälp att komma i permobilen när han skulle ut för att träffa andra människor. Han kom överens med sin hjälpare att vara tillbaka vid lägenheten en viss tid och detta hade fungerat perfekt för alla parter.

Nu har det bestämts att han endast får vara ute en timma per dag med sin permobil. Detta medför att han kommer bli sittande i sin lägenhet utan de sociala kontakter som han tidigare kunde ha. Kan det vara rätt att hantera våra pensionärer på detta sätt? Denna fantastiska grupp människor som byggt vårt välstånd. Nu hanterar myndigheter/kommuner dessa människor sämre än en svensk fånge som har rätt till promenadtider och deltagande i gruppverksamhet/social färdighetsträning för att de inte ska fara illa. Amnesty In. har synpunkter på hur denna grupp ska behandlas. Någon Amnesty In. för våra handikappade och pensionärer finns inte.

Att åka med färdtjänst för att besöka anhörig i annan kommun går inte när du är tvungen att åka med permobil. Rullstolsbunden fungerar utmärkt om man nu kan använda den. De människor som fattar dessa beslut som våra kommunala tjänstemän bör/måste följa blir även de gamla en dag och kommer att behöva samhällets hjälp. Jag hoppas av hela mitt hjärta att vi då passerat dessa lågvattenmärken som florerar i vårt vackra land.

Observera att det med stor säkerhet står ”bör” i anvisningarna så att det lättare går att ge en lägre tjänsteman skulden för alla tokigheter.

Jag hoppas att denna kommun tar sitt förnuft till fånga och ger (jag kallar honom Arne) Arne rätt att vara ute i samhället den tid som han önskar.

Tack för en fantastisk vård och behandling på hjärtavdelningen i Skövde.

Personal med ”hjärtat” på rätt ställe.

Hjärtavdelningen i Skövde

Christer Mann