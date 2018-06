Ett instagrambråk mellan två tjejer och diverse missförstånd urartade så pass att att det nu lett till en rad åtal mot både den ena tjejen, en 20-åring från Trollhättan, hennes pojkvän och två av hans kompisar. Den grästorpsbo som var föremålet för deras ilska blev både misshandlad och knivhuggen.

Grästorpsbons flickvän blev misskrediterad av en annan tjej via ett Instagramkonto. Grästorpsbon trädde då in och beskyllde tjejen för att ha startat ett "fejkkonto". Hon tog illa vid sig och berättade för sin 28-årige pojkvän vilken i sin tur började hota grästorpsbon via sms. Hoten trappades upp allt eftersom med kommentarer som: "walla ni jiddra med helt fel tjej om jag ser dig och din vän jag kommer äta er".

Det hela eskalerade bortom kontroll och den hotfulle pojkvännen ordnade den 9 juli så att hans tjej lånade sina föräldrars bil genom att hon påstod att hon skulle åka och bada tillsammans med en tjejkompis. Istället fyllde de bilen med hans kumpaner. Ytterligare en bil anslöt sig och via en sväng till Ö&B försåg de sig med handskar och en hammare, Hemma hos en bekant kompletterades arsenalen med knivar och en soft airgun.

Väl framme i Grästorp väntade offret på att få diskutera missförståndet, men blev istället misshandlad och knivhuggen i ryggen. Efter attacken styrde den lilla karavanen åter mot Trollhättan och på vägen dit blev de stoppade, gripna och avväpnade av polisen.

Pojkvännen åtalas nu för grov misshandel, grov olovlig körning. Två av hans kumpaner åtalas även de för grov misshandel och flickvännen för medhjälp till grov misshandel. Handskarna, hammaren, tre knivar och ett soft airgun yrkas förverkas från gärningsmännen.