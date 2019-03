Borås Speedo meet

Efter träningslägret på Mallorca var det dags för FSS äldre simmare att delta i Borås Speedo Meet, årets första inomhustävling i 50m bassäng. Fyra simmare från föreningen var rejält laddade inför uppgiften, där flera av dem simmade distanser med förhoppning att kvala in till både DM och Sum Sim som går senare i vår. Alla simmarna hade en bra helg med några personliga rekord och det var ett bra kvitto på all hård träning under lägret.

Dina Försäkringar Race i Lidköping

Samma helg deltog Alice Maier i Dina Försäkringar Race i Lidköping. Hon hade en bra dag med nya personliga rekord och hon simmade bland annat 100m fjärilsim för första gången, på den fina tiden 1.46.10.

Sandaredssimmet

Helgen efter tävlingen i Borås var det så dags för det årliga Sandaredssimmet . En tävling som Falköpings simmare har åkt på under flera år. På lördagen simmade Lisa Karlén, Filippa Lind och Julia Jonsson. Lisa simmade ,förutom 50m ryggsim, 200m bröstsim och 200m ryggsim för första gången, med nya fina tider som resultat. Julia slog personligt rekord på 200m fjärilsim och tog en guldmedalj i åldersklassen 14-15 år. Hon tog även guld på 50m frisim samt en bronsmedalj på 50m ryggsim. Filippa tog även hon medaljer under lördagens tävlingar. Med nytt fint personligt rekord på 200m bröstsim, med tiden 2,55,93, var guldmedaljen hennes och hon tog även en silvermedalj på 50m ryggsim. På söndagen simmade Josefine Stensson och även hon gjorde personliga rekord på samtliga starter. Bland annat kapade hon sitt rekord på 200m medley med 13 sekunder. Hon åkte hem med tre brons samt en silvermedalj i åldersklassen 16 år och äldre. När Jullan och Filippa simmat klart i Sandared, efter en lång dag i simhallen, fortsatte de till Göteborg där de under söndagen deltog i JDM/DM.

JDM/DM i Göteborg.

I Göteborg simmade Simon Svedberg, Francesca Clark, Julia Jonsson och Filippa Lind JDM/DM i Göteborg i 50-meters bassäng. För att få simma på DM/JDM krävs att man klarat av att simma under de kvaltider som gäller för varje distans oavsett ålder. Kvaltiderna är förutbestämda och gäller för hela distriktet. Vid helgens tävlingar väntade tufft motstånd eftersom man som junior tävlar mot ungdomar upp till 20 år. För att få delta krävs att man kvalificerat sig på minst en distans och detta hade dessa fyra lovande simmare gjort. Simon simmade nio distanser under helgen med blandat resultat. Bäst gick det på 200m fjärilsim där han slog personligt rekord med tre sekunder och på 200m ryggsim med en tid endast ett par hundradelar från sitt rekord. Francesca Clark simmade sju distanser och även hon med blandat resultat. Filippa hade kvalat in på 200m bröstsim och 200m fjärilsim och Julia hade kvalat in på 200m fjärilsim samt 50m fjäril och 1500m frisim. Båda tjejerna simmade bra i den långa bassängen.Efter två intensiva helger med tävlingar väntar ännu en i Falkenberg och UGP 3 kommande helg.