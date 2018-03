- Regeringen kommer inom kort lägga fram en proposition till riksdagen att ta ställning till. Vi har lyssnat in synpunkterna vi fick in under remissrundan och går nu också igenom lagrådets remissyttrande, säger hon i ett pressmeddelande.

Förslaget innebär att det inte längre blir möjligt att få tillstånd att bryta och utvinna uran. Det blir heller inte möjligt att utvinna uran som en biprodukt från annan gruvdrift. Förslaget omfattar inte gruvverksamhet som är inriktad på andra metaller. Tanken är att förbudet ska kunna träda i kraft från den 1 augusti i år.

- Vi hoppas nu att vi ska kunna få tillräckligt stöd för detta i riksdagen. Det hänger ju på om främst vänsterpartiet och centerpartiet ställer sig bakom, men de signalerna jag fått därifrån hittills tyder ju på det, och det glädjer mig.

Under besöket på Ranstadsverket, numera Ranstad industripark, fick Lövin en genomgång av nuvarande ägaren Bengt Lillja om uranbrytningens historia.

- Det var ett mycket intressant stycke nutidshistoria, med betoning på just historia. Vi ska se till så att det aldrig någonsin mer kan bli aktuellt att bryta uran igen, säger Isabella Lövin.

Uranbrytning är förenat med mycket stor miljöpåverkan, och ett förbud stöds av ett stort antal kommuner runtom i Sverige. Uranbrytningen i Ranstad var i drift från 1965 till 1969 och var en del av det svenska atomprogrammet vid tiden. Därefter insåg man att driften inte längre var möjlig att få kommersiellt lönsam, och anläggningen lades i malpåse. Därefter har det flera gånger dykt upp diskussioner om en återupptagning av brytningen. Idag är Ranstadsverket en industripark för olika verksamheter av annat slag.