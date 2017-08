I maj 2015 slog Skövdekillen Isak Hallén sig ner med en mandolin i Garpatunneln, som så många gånger förr. En tjej som gick förbi stannade och filmade honom när han spelade och sjöng. Inte anade han då att det skulle leda till en viral succé och att ingen mindre än Anders Bagge själv skulle kontakta honom, men det var precis vad som hände. Därefter väntade framträdanden i Nyhetsmorgon och satsningar med bandet ISAK (tidigare Arkaden). 2016 startade Bagges musikproducent- och låtskrivarutbildning AMP i Stockholm och Isak var en av eleverna.

— Jag kände att jag var på rätt plats. Vi fick möjlighet att skriva låtar till redan etablerade artister, vilket var rätt coolt. Bland annat kom Albin Johnsén, som fick sitt genombrott i och med megahiten "Din soldat", in en dag. Han ville ha hjälp att skriva det instrumentala och refrängen till sin nya singel. Om han gillade något vi gjorde skulle han ha med det på sin nya skiva, återger Isak.

"Han blev i princip kär"

Isak samt hans två vänner, Rikard de Bruin och Mohit Mehta, ville skriva något som många kunde ta till sig. De inspirerades av Hammarby-fansens låt "Just idag är jag stark" av Kenta och skapade något eget utifrån den. När Albin fick höra resultatet fastnade han direkt.

— Han ville bort från sin tidigare stil med lättsamma partylåtar, som visserligen var skitbra men inte tillräckligt personliga. Nu ville han göra mer sårbar musik och tyckte att vår "Tack för idag" fungerade riktigt bra som hans nya singel. Han blev i princip kär i vår inspelning. Dessutom gillade han min röst så pass mycket att han ville att jag skulle sjunga refrängen även rent officiellt. Det kändes fantastiskt roligt, menar Isak.

Efter att Albin skrivit verserna tillsammans med sin manager lanserades låten i februari. I dagsläget, den 15 augusti, har den runt två miljoner lyssningar - något Isak knappt vågade hoppas på:

— Det känns extra kul eftersom vi inte visste hur fansen skulle ta emot Albins annorlunda stil. Att folk visade sig relatera så bra till den var en överraskning, men jag har samtidigt alltid trott på låten. Albin är grym på att leverera och texten är verkligen ärlig. Vi känner oss sjukt nöjda. Att få vara en del av en sådan här process är häftigt.

"Det var väldigt otippat"

Kort efter att singeln hade släppts upptäckte Isak att Summerburst-festivalen var på jakt efter några som ville producera deras officiella låt. Stärkt av Albins uppmuntran skrev han melodi och text till en helt ny låt. Sedan skickade han in bidraget "Dancing with you", tillsammans med DJ-gruppen Reboost som producerat den. När han fick höra att deras sång blivit utvald fick han en chock:

— Jag trodde verkligen inte att vi skulle vinna - det var väldigt otippat. Låten släpptes i juni, i samband med festivalen, och eftersom det gick så pass bra för den får vi nu släppa ännu en singel. Det tickar på så att säga och känns skitbra. Jag har inte riktigt vetat var jag velat börja med min solokarriär tidigare, och har inte ännu inte hittat mitt sound till 100 procent, men nu känner jag att det är ett smart sätt att börja som låtskrivare - för att så småningom kunna hitta sig själv som artist. Så länge hjärtat är med i det man gör så funkar det alltid.

"Måste vidga mina vyer"

För Isak ser framtiden ljus ut. Det var knappt en månad sedan han blev signerad officiellt till Anders Bagges skivbolag Baggpipe.

— Där trivs jag görbra. Det är ett hemtrevligt förlag och vi har redan blivit riktigt tighta allihop, avslöjar han.

Trots det har han nu siktet inställt på England:

— Jag åker dit nästa månad, för att testa den stora marknaden. Stockholm är väldigt härligt och det är absolut inget fel på Sverige, men jag känner att jag connectar bättre utomlands. Det är varierande tempo och arbetssätt på olika ställen i världen. Jag måste vidga mina vyer lite. London är mitt favoritställe, eftersom de har massor av open mic-ställen där folk kan spela varje dag. Dessutom vet du aldrig vem som lyssnar.

Men innan han packar väskan har han ett till stopp att göra - nästa helg återvänder nämligen Isak till barndomsstaden Skövde för att uppträda under matfestivalen.

— Det ska bli kul och börjar nästan bli en tradition. Varje år får jag även spela senare och senare på dagen, så det känns lovande. Jag kommer att köra några egna låtar i år, ska bara hitta någon som kan kompa mig på piano först, säger han och skrattar.