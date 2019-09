Isaks två tidiga mål gav Sverige en behaglig resa fram till 4–0 mot ett Färöarna som pekats ut som ett svårt hinder på vägen till EM-slutspelet.

Visst, det var inte Spanien på andra sidan, inte heller potenta övriga gruppmotståndare som Norge eller Rumänien. Ingen kan med bästa vilja kalla Atli Gregersen och Rógvi Baldvinsson mittbackar av toppklass men mål är mål – och sättet Alexander Isak gjorde dem underströk bara det fotbollsfolket redan visste.

Den gänglige tonåringen har länge setts som en blivande vital del i svensk landslagsfotbolls framtid. Den framtiden är kommen.

Här och nu – begrepp som förbundskaptenen Janne Andersson konsekvent förhåller sig till – spelade Isak in sig i hans landslag och det ska mycket till för att det färska La Liga-proffset ska förlora platsen på topp.

Han lär ju inte bli sämre.

Mogen de stora uppgifterna

Isak har stått på tillväxt länge, lärt sig den hårda vägen hur det är ute i proffslivet men är nu – snart 20 år gammal (fyller om två veckor) – mogen de stora uppgifterna.

Andersson har låtit honom växa in i landslagsfotbollen långsamt och metodiskt. Från vinterturnéer till lyckade inhopp i årets EM-kval. Det är alltid svårt att veta vilket som är det rätta ögonblicket, den mest lämpade stunden, men förbundskaptenen valde Torsvöllur i Torshavn.

Konstgräs, inte överdrivet svårt motstånd. Isak tackade för förtroendet direkt i första tävlingslandskampen från start.

Elegant nickade han in Mikael Lustigs högerinlägg redan i den tolfte minuten och mindre än tre minuter senare stack Isak i djupled, serverades bollen av Sebastian Larsson, skakade av sig sin bevakare och sköt rappt 2–0.

Det mest imponerade, förutom det tekniska utförandet, kvickheten och spelförståelsen: Det såg så lätt ut. Inget är svårare än just det.

– Jätteroligt att se, han går in och tar för sig med fina mål. Han vet var målet är, säger Janne Andersson om Isak i C More

Quaison kan också

Oron för att gå på en mina i kvalet viftade Isak bort. Var det inte game over redan efter en kvart såg Victor Nilsson Lindelöf till att säkra tre poäng halvvägs in i första halvlek. Mittbacken visade sin målfarlighet mot Ryssland i november förra året. I sin första landskamp sedan dess gjorde han det igen.

Lågt, i Gunnar Nielsens vänstra hörn. 3–0.

Robin Quaison, förpassad till en vänstermittfältskant för att bereda plats åt Isak, ville förstås också göra mål.

Han gör ju gärna det i landslaget.

På årets konto står utdelning mot Rumänien, Norge, Malta och Färöarna. 4–0-målet kort före halvtid var hans sjätte på elva landskamper. Segern var Sveriges tredje på fem matcher och innebär att Blågult fortsätter att skugga Spanien i toppen av tabellen.

– Jag är jättenöjd. Vi hanterar den här typen av match (mot Färöarna) jättebra. En resolut inledning, och sedan kan vi bara spela av den. Vi kan nästan vila lite, säger Janne Andersson.

På söndag väntar Norge på Friends arena. Det blir något annat, betydligt svårare. Men varför ska Alexander Isak oroa sig för det?

Den bollen skickade han i Torshavn över till Lars Lagerbäck.

Henrik Skiöld/TT