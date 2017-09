Ur en aspekt är han sinnebilden av ...en liten tant. När 16-åringen Gustav Gotthardsson pratar om tygfabrikat och lyckan med att laga något trasigt.

Att sy om.

Och om ull.

Fakta: Gustav Gotthardsson Ålder: 16 år. Går på: Natur på Per Brahegymnasiet. Är: Bland annat konduktör på museivagnarna i Göteborg, en del av ideella föreningen Spårvägssällskapet Ringlinien. Vill bli: Lärare. "De verkar ha väldigt trevlig på sina jobb". Intressen: Järnvägar, amatörradio, uniformer. "Jag spelade fotboll... i två träningar. Och jag har seglat. Och orienterat en termin. Det här med att tävla är inte för mig." Kuriosa: Lagar inte så ofta mat men när det händer kan jag tänka "om jag gör det så här blir det till och med ransoneringsvänligt! Kaffe ransonerar jag dock inte."

— Ull är ett underskattat material! I dag ska allt torka så fort men ull värmer ju bra även blött.

Ur en annan: En gammal farbror. När han kommer igång om något av sina intressen; radiovågor och spårvägar.

Gustav fingrar på amatörradiosändaren som alltid ligger i jackfickan.

— Jag heter SH7GGO. Det står för att jag är svensk, i södra Sverige, och så att det är jag.

Vi möter honom i den högt liggande, Svenssontypiska, idyllen på Sveahäll. Gustav promenerar mellan de gula radhusen i tegel från -83 och svänger in på den prunkande lilla tårtbit som han kallar hem. Där är han född och uppvuxen. Föräldrarna skiljde sig tidigt men pappa bor ett stenkast därifrån.

Mot det aprikosfärgade träskjulet lutar en mäktig solros, nedanför fönstren hänger röda pelargoner. Gustav har just rest sig från köksbordet, som står under ett tak som går i nock. "Det är utmärkt för frukost", säger Gustav, och berättar att han just suttit där och läst en artikel om hur du gör din egen, lättbyggda, 2-rörsmottagare, i det gulnade magasinet "Teknik för alla" från 1943.

Om komponenterna tar slut, på grund av kriget, kan de ersättas med den och den, påminner skribenten.

— Stig på, säger Gustav, när han har låst upp.

Nyckelknippan är rejäl och behöver bantas, konstaterar han och skrattar. På den trängs vagnnycklar till spårvagnar och tågvagnar med hemnycklar.

Att besöka honom är en tidsresa, bakåt. Vi fick tips om Gustav av en granne, som imponerats av hans konsekventa, historiska stil: "Alltid slips och bruna kostymer, gubbkeps, revisorsglasögon, brun läderportfölj och scooter från förr".

På den sistnämnda, som står utanför och är från -67, har han monterat en antenn så att han kan sända amatörradio när han är ute och kör. Sändningarna går mest på ut på att etablera kontakt.

— Som ett analogt Facebook, säger Gustav.

Han ser onekligen lite speciell ut. Uttrycker sig också speciellt. Välvårdat. Säger at han tycker att det är kul med kläder i gamla material.

— De kläderna är ofta gjorda för att vårda, för att hålla längre.

Du har haft andra stilar förut? Varit punkare?

— Nej, nej! Jag har aldrig haft några stilar som varit inne. Alltid sådant som inte har varit modernt. Och det är ganska skönt, då behöver man inte anpassa sig.

Stilarna har återspeglat hans intressen.

— Men de har alltid varit lite gammalmodiga. Jag tycker om dåtidens enkelhet. Det som är bra är att det enkla ofta funkar. Det är ett slags kunskap som går förlorad.

I hans bokhylla står förvisso hela Harry Potter-serien men också smalare titlar som "Så filmar man i färg", "Trevlig Resa", en reklambok från SJ, och "Svensk skolflora" som Gustav tiggde till sig av biologilärarna på Junedal. Den sistnämnda är daterad -57 och vi bläddrar i och fascineras av verket med vackert färglagda teckningar av blommor.

Ingången i klädintresset var uniformer. Gustav tar fram en som tillhört någon på kungliga telegrafverket.

— De var ju tjänstemän vid ett statligt verk, de som delade ut telegrammen skulle ju vara presentabla.

Han stryker över slagen och säger att "moderna människor inte fattar varför de ser ut som de gör". Visar vant hur de knäpptes snyggt, för extra kalla dagar. Men i dag skickar man sms, konstaterar Gustav.

Själv går han som sagt klädd i brunt. Även om kostymen är från 60-tal passerar den som 40-tal, den epok han gillar bäst. På huvudet en rutig keps, "splitterny från London".

— Det finns väldigt mycket vintage damkläder ute. Men det är svårt med herrkläder från förr. Män har ett väldigt "användande sätt". Första året är den finkostymen, andra året vardagskostymen, tredje slitkostymen.

Second hand-shoppandet funkar ändå för honom i Jönköping, menar han. Och Gränna funkar fint överlag - som retrosamhälle.

Har du någon gång tänkt "nu ska jag byta stil"?

— Nej, det har blivit som det blivit. Jag provade att ha väst och fluga i sexan någon gång, men det ansågs lite för uppklätt. På högstadiet däremot var det mer accepterat, säger Gustav.

Bredvid sängen i det lätt museala rummet som är hans, sitter en iPhone-laddare i ett grenuttag. Eftersom radion spelar antingen Beethovens femma eller pojkbandet FO&O, menar Gustav, modulerade han en gammal pastellfärgad förstärkare så att telefonen gick att koppla in – och han kan lyssna på vad han vill.

— Man får hitta sina knep.

Hans teknikintresset har "alltid funnits där". Liksom intresset för historia. Radiointresset fick han genom en annan deltagare på ett ungdomsläger för spårvagnsintresserade.

Vad får du för reaktioner när du kommer åkande på moppen?

— Många äldre blir glada och minns sin ungdom. Många unga tycker det är häftigt, att man bevarar såna gamla grejer.

Varför det tror du?

— Det är annorlunda. Inte så vanligt. Hoodie och såna grejer skiter jag fullständigt i.

Han säger att han utvecklat sitt intresse genom att prata med äldre.

Vilka "äldre"?

— Inom alla de där järnvägs- och spårvagnsföreningarna. 80-åringarna där. Jag har vänner som jobbade på spårvagnarna i Stockholm innan de la ned - 67.

Han personliga stil verkar gjuten. Emanerad ur ett genuint intresse. Den är förstås inget vi andra svänger ihop - på en höst.

Frågan är om den är här för att stanna, på Gustav?

— Jadå! Om det inte plötsligt blir jättesvårt att hitta saker eller så.