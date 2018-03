Jerry Williams avled under söndagen efter en tid sjukdom, skriver Aftonbladet.

Erik Fernström, som var Jerry Williams namn vid födseln, slog igenom i början av 60-talet och blev en av landet mest folkkära artister. Bland hans hits genom åren märks "It started with a love affair", "I can jive", "Did I tell you" och "Who's gonna follow you home".

Under sin drygt 50 år långa karriär gjorde Jerry Williams många folkparksturnéer och spelade in runt 30 skivor. Han tilldelades flera utmärkelser, bland annat två Grammis och LO:s kulturstipendium. Han hade även roller i musikalen Cats, och som ”motorcykelknutte” i filmen G.

2013 tackade rocklegendaren för sig med ”Jerry – The Farewell Show”, men fortsatte att lira in i det sista. Han gjorde bland annat ett uppträdande i konserthuset Jönköping för ett år sedan. Konserten fick fin "fyra stickor" i Jönköpings-Postens recension.