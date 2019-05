SKARABORG



Foto: Christine Olsson/TT

Artisten Jessica Andersson rivstartade 2018 med sin medverkan i Melodifestivalen och låten ”Party Voice” som snabbt blev en favorit hos likväl radio som hos svenska folket. Faktum är att den blev årets mest spelade låt.

– Det har gått så fantastiskt bra för den och det har gjort att vi dröjt med att släppa den nya singeln. Men nu är det dags och jag hoppas givetvis att den här kan bli en lika stor succé, säger Jessica.

Fredrik Kempe skrev texten och en dag ringde han upp Skaraborgssångerskan.

– Han kände att den var så mycket mig, sedan jag träffat min pojkvän Johan menar han att jag bara kört på. Den handlar om att våga ta för sig i livet och jag blev faktiskt kär i budskapet, fortsätter Jessica.

På listan i 98 veckor

Detta får oss också att minnas när Jessica med låten ”I Did It For Love” placerade sig på Svensktoppen i 98 veckor i sträck. Den utsågs även till årets låt 2010.

2019 inledde Jessica med ”På dejt med Jessica Andersson”, en intim föreställning där Jessica öppnar upp sitt hjärta. Dels som artist, men dels om personen bakom strålkastarljuset. Succén var omedelbar med en helt utsåld vårturné i hela landet.

Nu väntar ännu en turné med Diggiloogänget.

– Det har varit saker hela tiden och i nästa vecka ska jag faktiskt ta en veckas semester och ladda batterierna inför sommaren, konstaterar sångerskan.

Livepremiären för ”Go Slow” blir när Jessica gästar TV4:s premiärprogram av Sommarkrysset den 8 juni.

