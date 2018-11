Hon var Ryssland för att tillsammans med dirigenten Ulf Wadenbrandt hylla Abba, uppbackade av The Russian Philharmonic Orchestra.

Projektet började med att hon gjorde en konsert tillsammans med dirigenten. Det samarbetet ledde till att Johanna fick frågan om hon ville följa med till Moskva.

Och hon tvekade inte en sekund.

– Det var en sak till att bocka av på min lista och ibland fick jag nästan nypa mig i armen för att förstå att det verkligen var sant. I den här branschen får man uppleva otroligt mycket, konstaterar Johanna.

Och orkestern var lika bra som vi anat?

– De är ju heltidsmusiker och lever verkligen för tonerna. Ibland fick jag sätta mig ner och samla mig lite eftersom jag blev så rörd av det var så vackert, fortsätter sångerskan.

Fullsatt

Totalt gav de två konserter och det var mer än fullsatt i den stora konsertanläggningen. Abba är mycket stora i landet.

– Mottagandet var fantastiskt från första stund och folk ställde sig upp mellan bänkraderna, dansade och sjöng med. Många kan ganska lite engelska, men då fick vi ta oss fram med hjälp av teckenspråk.

Under "Dancing Queen" lockade Johanna Beijbom upp ett antal barn på scenen och det var mer än uppskattat.

– Vi togs emot med en sådan värme och efteråt fick jag ett hav av blommor. Publiken uppskattade verkligen möjligheten att få komma dit och lyssna på oss.

Abba-tributeband

Med på resan fanns förutom Johanna och Ulf också Jenny Tärnberg och Anders Strandell. Jenny har bland annat ett förflutet i ABBA-tributebandet Arrival.

– Ulf Wadenbrandt har arbetat där flera gånger och verkligen gjort sig ett namn i Ryssland, konstaterar sångerskan.

Han ni överhuvudtaget med något turistande?

– Vi hade ett par timmar på fredagsmorgonen, så vi gick upp tidigt, tog en karta och vandrade säkert en mil på ett par timmar.

Vad såg ni för platser?

– Självklart besökte vi Röda torget med dess speciella byggnader, men Moskva har betydligt fler häftiga platser. Sedan var det dags att återvända till repetitionerna.

Är det något som du inte skulle göra i Ryssland?

– Köra bil på egen hand. Enda regeln tycktes vara "störst går först" och när vår taxichaufför missade avfarten till hotellet från den åttafiliga motorvägen stannade han bara. Sedan satte han på varningsblinkers och backade, vi visste i det läget inte om vi verkligen skulle överleva.

Är det något annat du reagerade på?

– Den enorma säkerhetsapparaten. Om du skulle gå in på hotellet, i ett köpcenter eller någon annan plats fanns det alltid metalldetektorer och säkerhetspersonal. Men det kanske är nödvändigt.

Har du kommit på vad ryssarna har för ABBA-favorit?

– De gillar "Waterloo", "Dancing Queen och "Tank you for the Music". Och jag kan inte undå att imponeras av musikkvaliteten, entusismen och att hjärtat är med i det de gör.

Jag behöver inte ens mellan raderna för att veta att du gärna skulle åka tillbaka?

– Nej, efterkonserten kom chefen fram och sa att hon gärna skulle vilja att vi kom tillbaka nästa år. Så man vet ju aldrig...