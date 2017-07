Jordbruksverket skriver i sin ansökan att man vill flyga med drönare över jordbruks-, åker- och betesmark och fotografera och filma i testsyfte, för att ta reda på om drönare kan användas för att underlätta inspektioner och dokumentera mark.

Jordbruksverket vill utföra testen i Jönköpings, Västra Götalands och Skåne län. Det ska ske dagtid under vardagar och under fältsäsong, vilket är mellan april och november.

"Drönaren ska utvärderas om den kan passa som ett verktyg för fältpersonal som besöker jordbruksskiften. Vår bedömning är att drönaren ska vara i luften minst 30 minuter per flygning. Det kan handla om flera flygningar under en dag så man oftast besöker sju till tio skiften per dag." skriver Jordbruksverket i sin ansökan.

Drönarna ska användas för att se om de regler som finns för stöd till jordbruksmark följs.

"Det handlar om att skötseln ska vara korrekt och att arealerna ska granskas."

Jordbruksverket skriver att de lantbrukare vars mark de vill testa drönare på kommer att informeras, vidare skriver man att deras bilar är tydligt markerade med logotyp och synliga telefonnummer till kontrollanten.