Känsloladdat till tusen på Cancergalan i Folkets park

Det var känsloladdat till tusen i Folkets park i Falköping på lördagskvällen när Louise Hoffsten framförde sin hitlåt "Only the dead fish follow the stream" på Cancergalan 2018.

Med sig på scenen hade hon, som kör, Falköpings Sångsällskap.