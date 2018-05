Händelsen inträffade den 28 mars 2017 i kvinnans bostad i Skara. Vid tillfället hotade sonen också med att han skulle ta hennes liv.

Den utsatte blev så rädd att hon ringde upp en väninna medan bråket pågick. När polisen anlände till platsen såg de urdruckna ölflaskor och blodfläckar på flera ställen.

Mannen har själv uppgett att situationen uppstått eftersom han sökt psykisk vård, men blivit hemskickad.

Stal från sin far

Den 27 september 2017 tog han sig in hos sin far genom att trycka upp ett fönster och knuffa ner mannen på golvet. Vid samma tillfälle ska han också ha hotat med att ge sin far stryk.

38-åringen tog med sig en mobiltelefon, en surfplatta och medicin från bostaden.

Körde utan körkort

Mannen döms också för att två gånger ha kört bil utan körkort på Brunsbogatan, vid båda tillfällena var han dessutom påverkad av cannabis.

Han döms därför för två ringa narkotikabrott, två drograttfyllerier, samt två grova olovliga körningar.

Han döms även för en stöld av en skruvdragare tillsammans med en annan man i Lidköping.

han har också gjort sig skyldig till olaga hot, misshandel och grov stöld

Får vård

38-åringen har i tingsrätten redogjort för att han nu frivilligt och med stöd av Skara kommun fått plats på ett behandlingshem och att han påbörjat vården.

Som tingsrätten uppfattat honom verkar han också inställd på att fullfölja den planerade vården. Det finns därför också särskilda skäl att även denna gång döma 38-åringen till skyddstillsyn, menar Skaraborgs tingsrätt.