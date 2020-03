Allträffen inleddes med en unison sång Säg känner du det underbara namnet.

Kent Strängby presenterade sig och berättade att han arbetar inom Svenska kyrkan i Falköpings pastorat. Han är en man med många strängar på sin lyra och delgav vad han mer är engagerad i. Han bor i sina bortgångna föräldrars hus där han för övrigt har vuxit upp. Farfar och far drev en lanthandel som idag finns bevarad som museum. Den startade under sent 1800-tal och drevs i obruten följd fram till 2002. I denna lanthandel spelades scener in till tredje filmen Änglagård.

Musikquizen bestod av tolv frågor där det gällde att svara 1, X eller 2. Kent visade en sång på väggskärmen och frågorna kunde bestå av att veta författare, vilken fågel sjunger man om i tredje versen, Evert Taube bodde tidvis utomlands. Var? Ja, det var många kluriga frågor och ingen hade 12 eller 11 rätt. Men därefter fick några som svarat rätt en chokladkaka eller liknande som pris. Och de övriga fick också en liten chokladbit som tröstpris.

Kent tackades med flera applåder och därefter ledde Mats Gustavsson en kort men tänkvärd andakt. Han utgick bland annat från att Gud sa till Adam när han var i Edens lustgård ”Var är du?” Och så säger Gud också idag till dej och mej! ”Var är du?” Han vill att vi ska komma till honom.

Alla var överens om att det var en mycket trevlig träff och flera frågade om inte Allträffens vårresa kan gå till Kents Lanthandel. Vi får väl se?

Gitt Nielsen Karlsson