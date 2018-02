En minst sagt bra start på 2018. Det är vad Falköpings AIK:s flickor 03 har fått. Vinst i Hallbybollen följdes upp med en gruppseger i USM steg 3.

Nu väntar laget på att få spela erkänt tuffa steg 4. Efter avancemanget hoppades tränare Joakim Ågren på att dessa matcher skulle spelas på hemmaplan.

– Vi har sökt arrangörsskapet, och får vi det så ska vi bannemej fylla Odenhallen. Med rätt lottning kanske vi kan ta oss till finalspelet i Malmö. Nu har vi något roligt att träna vidare mot, sa han till FT då.

Under onsdagen lottades grupperna samt spelplats. Och Ågren fick som han ville – Faik kommer att stå som värdar för sin grupp. Motståndare blir Stockholmspolisens IF, Ystads IF och Önnereds HK.

Matcherna spelas den 17 och 18 mars i Odenhallen.