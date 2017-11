Det var under helgen som P4 Skaraborg avslöjade att en chef inom Tibro kommun utsatte flera mellanchefer för påhittad kritik. Under pseudonymen ”Greta” ska hon bland annat ha skrivit att någon har varit otrevlig i bemötandet, och till en annan ska hon ha skrivit att denne var allt för flamsig. Breven ska ha skrivits under december i fjol.

De drabbade tog illa vid sig, speciellt när de insåg att det inte fanns någon ”Greta” utan att kritiken kom från kollegor, ledda av IFO-chefen som stod bakom breven.

– Vi jobbar ju med olika metoder för att förbättra oss. Det är inte "Greta" som är huvudsaken i det här, tänker jag, förklarar chefen för P4 Skaraborg efter avslöjandet.

”Det är vidrigt”

Nu kommenterar kommunchefen den påhittade kritiken för P4 Skaraborg

— Det är vidrigt, både själva händelsen och det vi går igenom i kommunen just nu. Vi är bestörta, ledsna och besvikna över det som har hänt. Speciellt med tanke på den fina verksamhet som bedrivs varje dag, 24 timmar om dygnet runt.