Nu vänder kvalserien till hockeytvåan och under fredagskvällen tar Tidaholms HF emot Värnamo GIK hemma i Rosenbergshallen.

Och högst sannolikt spelas matchen inför publik trots att det är "coronatider".

– Vi ska dock via hemsida och sociala medier uppmana folk som är förkylda eller uppvisar annan symptom på sjukdom att stanna hemma och istället följa matchen via Västgöta-Bladets livesändning, säger THF:s ordförande Peter Karlsson.