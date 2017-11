Svar till Ed Kahrs från 22 november:

Du skriver Ed Kahrs att de anställda inom Falköpings kommun inte kommer att drabbas negativt om kommunen konkurrensutsätter all verksamhet genom privata aktörer. Du skriver också att det är 2017 och att valfriheten är viktig. Dessvärre är vare sig verkligheten och valfriheten lika härlig och rosaskimrande som du tror.

Vi har ett praktiskt exempel hämtat direkt ur verkligheten:

I förra veckan hörde en medlem av sig till oss med frågor angående sin sjukskrivning. Medlemmen arbetade inom ett kvinnodominerat yrke på en privatägd arbetsplats när hen blev sjukskriven. Hen hade valfriheten att välja. Hen valde en privat arbetsgivare men eftersom arbetsmiljön och kraven på effektivitet och kvalitet var för höga blev vår medlem sjukskriven. Medlemmen har nu varit sjukskriven under en längre tid och Kommunal skulle av den anledningen hjälpa medlemmen med att se till att hen fått rätt ersättning under sin sjukskrivning. Arbetsgivaren hade tecknat kollektivavtal och därför kunde vi efter 15:e dagen ansöka om ersättning från AFA-försäkringar. Vi bad medlemmen komma tillbaka veckan efter och då ta med sig arbetsgivarintyg, läkarintyg och anställningsavtal. Vi besökte AFAs hemsida och lämnade in en digital och mycket modern ansökan om ersättning. Svaret dröjde inte särskilt länge. Två dagar tog det innan medlemmen hörde av sig på telefonen och läste upp det sms hon fått. Svaret på ansökningen lät:

Tyvärr är du inte beviljad till ersättning då arbetsgivaren inte omfattas av försäkringen. Frågan från medlemmen kom blixtsnabbt! Hade jag fått ersättning från AFA om jag arbetat hos Falköpings kommun i stället? Ja så är det svarade vi! Hade hon arbetat för kommunen i stället hade hon fått ersättning från arbetsgivaren till dag 90 och sedan blivit beviljad ersättning från AFA från dag 91 och som längst till dag 360. Tänk vilken tur att det fortfarande finns människor som inte är så egoistiska som du Ed Kahrs utan som förstår att kollektivavtalade förmåner är bättre än individuella lösningar. Vår tanke handlar om att alla i vårt samhälle ska kunna ha det lika bra. Jag arbetar som facklig/politisk ansvarig för Kommunal sektion Falköping/Tidaholm och hjälper medlemmar regelbundet med liknande problem från den bistra och hårda verkligheten. De som råkar illa ut är våra medlemmar. Det är dem vi värnar om. Deras arbetsmiljö såväl psykiskt som fysiskt är viktigare än kraven på en verksamhet som ska effektiviseras hela tiden för att få så stor vinst som möjligt. Av den anledningen väljer man därför att inte teckna kollektivavtalade förmåner som deras anställda gynnas av.

Det du Ed Kahrs kan ha missförstått eller undgått i den här debatten är att vi anser att våra oerhört duktiga och kompetenta kommunanställda är värda så mycket mer än att arbeta i en verksamhet som är styrd med ett vinstintresse.

Kommunal arbetar för minskade klassklyftor och ett solidariskt samhälle där man tänker på varandra i stället för ett samhälle som enbart tänker på vad som är bäst för individen. Vi har förståelse för att alla inte har samma förutsättningar utan att vi måste hjälpas åt. I det moderna landet Sverige måste vi fortfarande se till att välfärden och det sociala skyddsnätet fungerar.

Konkurrens är bra men då ska det ske på lika villkor. Det gör det inte i dag. Fast det är 2017.

Camilla Sjöberg facklig/politisk ansvarig och Johanna Svensson ordförande. Kommunal sektion Falköping-Tidaholm