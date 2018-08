Torsdagen den 23 augusti är det vernissage i Lilla Galleriet på Konstmuseet i Skövde. I dag, på fredagseftermiddagen, pågår förberedelserna inför kvällen.

På plats är tidigare riksdagsledamoten Christer Winbäck (L), konstnärerna Börje Eriksson, Annette Sjölander och Björn Therkelsson samt skådespelaren Eva Ahlberg.

Björn Eriksson ger en bakgrund till utställningen med hjälp av statistik. Han säger att man kan beräkna hur många som mobbas och skadas av sina chefer varje år.

– I Skövde finns cirka 56 tusendelar av all Sveriges anställda. Statistiskt sett innebär det att 100 till 150 personer varje år drabbas så hårt av mobbning att de blir långtidssjukskrivna. Och en person tar sitt liv varje år, år efter år, säger han och fortsätter:

– Minst hälften av dem, det vill säga drygt 50 personer, jobbar i politiskt styrda organisationer. Och i mellan 50 och 80 procent av fallen handlar det om mobbning från chefer.

Björn Therkelsson bidrar med bildsviten At the sad sad center of my zombie heart.

– Det var en titel jag vaknade upp med en morgon. Och bilderna är helt enkelt en sorgesång, till exempel över det ständigt dåliga samvetet för att man inte gör mer, säger han.

Anette Sjölander och Eva Ahlberg samarbetar inför utställningen.

– Jag bjöd in Eva att möta min skulptur Disconnected, en rörlig trä- och järnskulptur som jag hade med på Fuck off or fit in i Lidköpings konsthall i våras. Samarbetet ledde fram till flera frågeställningar, säger Anette Sjölander.

Vernissagekvällen kommer Eva Ahlberg också att framföra teatermonologen Bakom leendet - kvinnan mitt emellan på Skövde stadsteater.

– Eftersom utställningen har vernissage ett par veckor innan valet ser vi det angeläget att få svar på hur politiker från våra lokala partier vill minska arbetsmiljöproblemen, säger Christer Wingård, en av initiativtagarna till utställningen och fortsätter:

– Efter monologen blir det först en bensträckare. Sedan kommer Skövdepolitiker från olika partier till kulturhuset för att delta i ett panelsamtal, som bland annat kommer handla om hur de ser på ansvarsfrågan gällande arbetsrelaterad ohälsa och hur deras partier vill förbättra de anställdas hälsa.

Moderator för samtalet är socionomen Annelie Berntsson.