Mannen är i 60-årsåldern och har vid ett flertal tillfällen ofredat sina elever.

Mellan den 12 maj och 4 augusti 2016 ber han en elev att sära på benen under körlektionen, han tar också tagit på hennes bröst och lår. Efter lektionen ställer han sig bakom henne, tar på brösten och sticker in handen under hennes byxor.

Ofredandena sker vid flera tillfällen under perioden, men mannen förnekar brott.

Vid tio tillfällen mellan den 8 maj och 3 september 2015 har han också ofredat en annan elev genom att ta på hennes lår och be henne sära på benen.

Den 29 april 2015 är det dags igen.

Vid en yttre kontroll ställde sig körskolläraren tätt bakom ytterligare en kvinnlig elev, tog tag i hennes höfter och flåsade henne i nacken.

Den 5 juni 2016 smekte han en annan elev på magen och brösten och flåsade.

En händelse som mannen förnekar.

Den 26 augusti 2014 tar han en kvinnlig elev på brösten.

Han har dessutom talat om sex och porr med en annan elev, samt vid flera tillfällen tagit på hennes lår och under hakan. Han har dessutom fått henne att föra sin hand under hans kalsonger och förmått eleven att onanera åt honom och ge oralsex. Händelsen inträffade den 2 november 2016. Dagen efter sticker han in sin hand under hennes byxor och rörde vid hennes kön.

Mannen nekar även till detta brott.

Flera vittnen är kallade till rättegången och ska vittna om vad flickorna berättat för dem om körlärarens beteende.