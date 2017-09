I fredags besöktes P4 och Trängregementet i Skövde av Peter Helander (C), riksdagsledamot i Försvarsutskottet, tillsammans med Ulrika Johansson (C), tillträdande kommunalråd i Skövde och Ulrika Carlsson (C), riksdagsledamot från Skövde.

På både P4 och Trängregementet gjordes en genomgång av det säkerhetspolitiska läget, utmaningar vad gäller kompetensförsörjning av försvaret, behov av resurser för materiel och övning mm.

Peter Helander var mycket nöjd med besöket.

- Trängregementet och P4 har visat upp en imponerande verksamhet med de resurser man har. Ökade anslag till Försvarsmakten och möjligheten att återigen kalla in ungdomar till mönstring kommer att stärka Sveriges försvarsförmåga. I Skaraborg kommer man inom kort kunna se en betydlig ökning av antalet soldater under utbildning, konstaterade Helander.

För Ulrika Johansson var det första besöket på Skövde garnison som tillträdande kommunalråd så frågor gällande utbildning, kompetens och bostäder var givetvis extra intressanta.

- De två besöken gav mig mycket intressant information och jag fick en första inblick i vilka utmaningar försvaret och kommunen tillsammans har framför oss.

Centerpartiet står bakom den försvarsuppgörelse som antogs för någon månad sedan och har också aviserat ytterligare satsningar på försvaret i kommande budgetar.

- Det är alltid spännande när kollegor kommer på besök och man får möjlighet att belysa frågor ur olika synvinklar. För mig som tidigare kommunalråd i Skövde och nu Centerpartiets utbildningspolitiska talesperson var det extra intressant med genomgången av utmaningar och satsningar på kompetensförsörjningen av försvarets olika delar. Jag fick flera frågor att ta vidare, säger Ulrika Carlsson (C) riksdagsledamot från Skövde