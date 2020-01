Trafikverket meddelade tidigt på torsdagsmorgonen att man har fått ett större fel på spår i Lerum. Felet väntas inte vara lagat förrän under fredagen och betyder stora förseningar och buss som ersätter vissa tåg.

Förseningar drabbar tåg till Skövde, Jönköping och Stockholm. Vissa sträckor ersätts av buss. Felet beräknas lagat den 24 januari, enligt Trafikverkets pressmeddelande från trafikinformationsledaren i region Väst.

Räkna med längre restid än vanligt, uppmanar Trafikverket. För mer information kontakta ditt tågbolag.

Stationer som påverkas: Göteborg C, Falköping C, Alingsås, Aspen, Aspedalen, Floby, Floda, Herrljunga, Jonsered, Lerum, Norsesund, Partille, Stenkullen, Stenstorp, Västra Bodarne, Vårgårda, Skövde C, Flemingsberg, Flen, Gårdsjö, Gnesta, Hallsberg, Huddinge, Järna, Katrineholm C, Laxå, Mölnbo, Stockholms södra, Södertälje Syd, Töreboda, Vingåker, Årstaberg, Älvsjö, Stockholm Central, Nässjö C, Jönköping C, Bankeryd, Forserum, Huskvarna, Habo, Mullsjö, Sandhem, Tenhult.