– Det finns en risk för stora regnmängder på kort tid som i sin tur kan medföra översvämningar i källare, dagvattensystem, mindre vattendrag och på vägar, säger Sandra Andersson, meteorolog hos väderinstitutet SMHI.

I de berörda områdena väntas omkring 35 millimeter regn, en siffra som dock kan komma att bli högre.

– Det är ett osäkert väderläge som just nu kommer in över Skåne från Danmark. Regnandet kan tillta under kvällen och natten och även åska kan förekomma, säger Sandra Andersson som ger ett konkret tips till husägare inför vad som komma skall.

– Har man en källare kan det vara en god idé att plocka upp eventuella värdesaker innan regnet kommer, säger hon.

