Uttrycket brukar användas för att beskriva mediernas situation och innehåll sommartid. Det levereras ofta med en syrlig underton,som ett slags betyg på ett särskilt torftigt och rent av ointressant innehåll.

Förr hade man kanske fog för att prata om sommartorka på landets redaktioner. När en stor massa människor drar på semester samtidigt får det naturligtvis konsekvenser för den allmänna debatten. Ibland kunde det kännas som att landet stannade – politikerna gjorde inga utspel, myndigheterna tog paus, alla låg på stranden. Kort sagt – inget hände. Detta försatte, menade man, landets journalister i en mindre kris. När det inte händer något finns det ju inget att skriva om – vilket ibland fick effekten att man började rapportera om sådant som egentligen inte hade något värde eller att man blåste upp vissa nyheter mer än vad som var befogat – och begreppet sommartorka var ett faktum. I branschen kunde man till och med skämta om hur man tacklade sommartorkan och överlevde ångesten som taskiga nyheter brukar innebära för en journalist. För tiotalet år sedan publicerade till exempel facktidningen Journalisten en artikel med ironiska tips till sommartrötta redaktörer; med, om jag minns rätt, förslaget om att jämföra vikt och pris på butikernas flintastekar.

Så här är det inte längre – och tack och lov för det. Jag brukar hävda att sommartorkan är den fantasilösa journalistens ursäkt. En nyfiken och hungrig journalist ska aldrig, oavsett tid på året, vara beroende av ”vad som händer” eller vilka tjänstemän på kommunen som är på jobbet. En duktig journalist ser tendenser, hittar stories och gör avslöjanden året om,oavsett temperatur, nederbörd och semesterscheman. Världen stannar inte för att solen skiner – så varför skulle redaktionerna göra det? Begreppet sommartorka är inget vi journalister längre vare sig upplever eller gömmer oss bakom – den är en myt som inte hör hemma i dagens moderna medielandskap där vi jobbar i en mängd kanaler, så gott som dygnet runt.

Något vi också kan avfärda är tesen att människor inte tar del av journalistik under sommaren. Smartphones kan följa med både till Mallorca och solstolen – och tidningen kan läsas i e-form via paddan i sommarstugan. Avkoppling tycks helt enkelt inte längre vara synonymt med urkoppling.

För oss på Hall Media har sommaren utmärkt sig som en särskilt stark period – under juli månad hade vi det högsta besöksantalet på sajter och appar på hela året. Även antalet sidvisningar – det vill säga hur många artikelklick vi har – är betydligt högre än under föregående månader.Jämfört med juli månad i fjol har besöken på våra sajter och i våra appar ökat med 25 procent – och antalet sidklick har ökat med 30 procent. Totalsiffran är imponerande – vi nådde nära åtta miljoner besök och 24 miljoner sidvisningar under sommaren.

Någon exakt analys om orsakerna kan jag inte leverera – men svaret ligger någonstans i kombinationen av innehållets relevans och tillgängligheten till det. Journalistiken är i dag inte förpassad till din tv eller din brevlåda – utan finns tillgänglig ett par klick bort, via våra nyhetsappar, nyhetssajter eller sidor och konton i sociala medier. För vår del är alla dessa miljoner klick ett bevis på att journalistiken vi erbjuder är läsvärd och angelägen. Vår verksamhet kretsar inte kring ett visst antal klick – men de är ett mått på hur alla ni som läser tar emot det vi gör. Och utvecklingen i våra digitala kanaler är häftig – den lokala journalistiken har vuxit sig riktigt stark online sedan vi lanserade våra sajter för bara fem år sedan.

Sommaren erbjuder mängder av möjligheter att producera journalistik som inte annars får utrymme. Den ger oss en chans att bryta mönster och berätta historier som vanligtvis inte kommer fram, den öppnar förmöten i miljöer som är unika för sommaren och händelser som inte inträffar under årets mörkare tid. Lägg till det faktum att redaktionerna under dessa månader fylls av ivriga sommarvikarier som brinner av lust att få ägna sig åt sitt drömyrke – och det blir tydligt att sommaren är en för jäkla rolig tid att jobba som journalist.



Foto: Elin Elderud

I sommar har vi rapporterat generöst om den extrema värmen, som i sin tur har orsakat svår torka, extrem brandrisk och en bekymmersam situation för lantbruket. Vi har lanserat vår stora valsatsning #kandulova och arbetar fokuserat med artikelserier och reportage med fokus på det stundande valet. Vi har också haft tillfälle att berätta om fenomen som blodmånen (en av juli månads mest lästa artiklar), folkfester i samband med cruising och fotbolls-VM och nyetablerade företag. Bland artiklarna ni läst i stor utsträckning finns också rapporter om tragiska dödsolyckor och kriminalitet.

Sådan är journalistiken – den utgörs av en blandning av tungt och lätt, stort och smått. Och så ska det också vara.

Året om.