Kultursemester i Eksjö

Under sommaren åker kulturredaktionen på kultursemester. Varje vecka besöker vi en kommun i vårt spridningsområde för att utforska kulturutbudet en vanlig sommardag. Denna gång har vi varit i Tranås - staden med At the fringe-festivalen som lockar deltagare från hela världen.

– Just nu pågår mer än hundra evenemang. Det är en festival som varje storstad skulle avundas, säger författaren Peter Nyberg, chefredaktör för Populär Poesi.