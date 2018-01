Under onsdagen hälsade Jörgen Hansson, strategiskt ansvarig för internationalisering, Studentkåren och Andrea Diao Jonsson och Frida Lindgren, de internationella koordinatorerna, de nya studenterna välkomna till Högskolan i Skövde. Från när och fjärran har de nu valt att förlägga en utbytestermin eller sina masterstudier i Skövde.

– Alla är inte på plats än, men under de närmsta dagarna räknar vi med att samtliga studenter, totalt ungefär 70 studenter anländer. Det är alltid lika härligt att se den förväntan som finns i luften. Alla som kommer hit är glada och nyfikna inför terminen i Skövde, säger Frida Lindgren, internationell koordinator på högskolan, i ett pressmeddelande.

Två av studenterna som definitivt faller in under den benämningen är Abdul Hannan Tariq, som läser bioinformatik, och ekonomstudenten Giulia Battiato. För båda innebär terminsstarten i Sverige många nya intryck att ta in.

– En sak som verkligen fascinerar mig är hur snälla bilarna i trafiken är. Här är det ju lätt att vara gångare. I Pakistan, där jag är ifrån, kunde jag få vänta i en kvart för att gå över gatan, säger Abdul, och tillägger:

– Folk är väldigt trevliga och snälla. Det är kallt, men häftigt och annorlunda väder för mig. Jag kom hit den 2 januari, och att få se snö på Billingen var en sann upplevelse.

För Giulia, som flög in från Genoa i Italien kvällen före, är av förståeliga skäl också mycket nytt. Att det blev Skövde var dock inte enbart ett resultat av slumpen.

– En kompis till mig pluggade här för några år sedan och rekommenderade Sverige och Skövde. Så jag sökte hit. Nu känns det fantastiskt att vara här. Och det säger jag trots att det var 24 grader och sol i Genoa när jag åkte.