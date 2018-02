Det finns

en uppenbar risk att Edward Blom och Thomas G:son stjäl showen i Karlstad.

Detta även om han ställer upp med en 60-talsdoftande kuplett som får Povel Ramels keps modern på nytt. Och det finns faktiskt vissa drag av Karl Gerhard.

Han sjunger dessutom om glaserade spädgrisar, champagne, Stiltonost, fett och kryddor och han verkar mena varje ord. Jag håller med Skaraborgskompositören om att bidraget "Livet på en pinne" kan hamna varsomhelst i startfältet.

Men huvudmålet för artisten är att lära schlagerpubliken att njuta.

Det är februari

2018 och den första deltävlingen hålls i Karlstad och man kan inte tala om ett starkt startfält.

Med andra ord är det precis som vanligt.

Och givetvis finns landets meste schlagerkompositör på plats i greenroom – annars är det inte Melodifestival på riktigt.

Ni frågar er

kanske om något bidrag sticker ut - jo Benjamin Ingrossos "Dance You off" borde landa direkt i finalfältet. Låten har drag av Bruno Mars, som blev Grammykung häromdagen och det bådar ju gått för Benjamins chanser.

Annars har

den här veckans stora snackis varit att programledaren David Lindgren får framföra en ny låt för den stora tv-publiken. Skulle man köpt motsvarande reklamplats hade det kostat miljoner.

SVT:s produktionschef hävdar dock att det rör sig om ett öppningsnummer och låten kommer inte att släppas på sedvanligt sätt, utan bara finnas tillgänglig på streaming-tjänster.

Därmed ska David inte tjäna några pengar på programpunkten.

Talat har man

också gjort om Reinadas snygga dansshow, som är koreograferad av Ambra Succi, som gjorde stegen till "Euphoria". Och vem kan inte låta sig imponeras av John Lundviks säkra balladröst.

Sedan tror

jag att det handlar om Let´s Dance-vinnaren vinnaren Sigrid Bernson eller Kamferdrops. Den sista gör en travesti på sin stora hit "Jag trodde änglarna fanns" och gillar ni den så kommer ni också att rösta på "Solen lever kvar hos dig".

Ryktet säger dessutom att stå på scenen i en mask med en häst på.

Och precis som vanligt bjuder man på sin speciella kombination av dansband och tropic. Detta kombinerat med en envis tysk saxofon.

Själv säger hon showen ska vara som Alice i underlandet på syra.

Vad nu det kan betyda...

Sigrid sjunger

glatt "I´m gonna lift you up just like Patrick Swayze" och låten är som gjort för att gnistra på scenen och man skulle kunna kalla sångerskan för sprallig. LÅten är en blandning av Icona pop och filmen Dirty Dancing och numret avslutas med att en dansare lockas fram ur publiken för att göra det berömda Swayze-lyftet.

Själv menar sångerskan att halva Sverige verkligen kommer att hata henne eftersom bidraget är en låt som sätter sig.

Men i det här sammanhanget kan allt hända och inget vet vad en gourmand som Edward Blom kan hitta på inför miljonpubliken.

Vem räds inte glaserade spädgrisar?

Kicki Danielsson

borde vara chanslös med ett bidrag som doftar mer dansbana än Eurovisionfinalist. Kicki är annars rutinerad och har tävlat i den svenska Melodifestivalen nio gånger tidigare och bästa Eurovisionplaceringen är en bronsplats med "Bra vibrationer".

Men då var året 1985.

Senare i

tävlingen tävlar G:son med Kalle Moraeus, Emmi Christensen och sångerskan Dotter. Skaraborgskompositören Calle Kindbom dyker också upp i Scandinavium tillsammans med Jonas Gardell.

En lite oväntad, men rolig kombination.